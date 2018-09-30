HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

500 bin işçiye 3 bin ikramiye!

Giriş Tarihi: 30.09.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 10:06
  • 1
  • 28
500 bin işçiye 3 bin ikramiye!
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye!

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, işçilere 7 Aralık'ta ödenecek ikramiyelerle ilgili detayları yazdı.

İşte Faruk Erdem'in o yazısı:

  • 2
  • 28
500 bin işçiye 3 bin ikramiye!
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye!

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile kamu işçilerine 13 günlük ilave ikramiye 7 Aralık'ta ödenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 28
500 bin işçiye 3 bin ikramiye!
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye!

Ortalama ödeme 1.000 lirayı geçecek. 500 bin işçiye yıllık en düşük ödeme 3 bin lirayı bulacak.

  • 4
  • 28
500 bin işçiye 3 bin ikramiye!
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye!

Bu yıl içinde 1 milyona yakın taşeron işçi kamu kurumlarında kadroya alındı.

  • 5
  • 28
500 bin işçiye 3 bin ikramiye!
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye!

Bunların 500 binden fazlası kamuda diğer yarısı ise belediye şirkeerinde kadrolu oldular.

  • 6
  • 28
500 bin işçiye 3 bin ikramiye!
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye!

Bu işçiler için toplu sözleşmeler de yapıldı. Toplu sözleşmeler sonunda bazı haklar da elde ettiler.

  • 7
  • 28
500 bin işçiye 3 bin ikramiye!
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye!

Öte yandan bu işçiler diğer kamu işçileriyle birlikte 6772 sayılı kanun gereğince yıllık tediye (ikramiye) hakkına da kavuştu.

BİZE ULAŞIN