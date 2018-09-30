500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye!

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, işçilere 7 Aralık'ta ödenecek ikramiyelerle ilgili detayları yazdı. İşte Faruk Erdem'in o yazısı: Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile kamu işçilerine 13 günlük ilave ikramiye 7 Aralık'ta ödenecek. Ortalama ödeme 1.000 lirayı geçecek. 500 bin işçiye yıllık en düşük ödeme 3 bin lirayı bulacak. Bu yıl içinde 1 milyona yakın taşeron işçi kamu kurumlarında kadroya alındı. Bunların 500 binden fazlası kamuda diğer yarısı ise belediye şirketlerinde kadrolu oldular. Bu işçiler için toplu sözleşmeler de yapıldı. Toplu sözleşmeler sonunda bazı haklar da elde ettiler. Öte yandan bu işçiler diğer kamu işçileriyle birlikte 6772 sayılı kanun gereğince yıllık tediye (ikramiye) hakkına da kavuştu.