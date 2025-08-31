5G için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mobil internet hızımız en az 10 kat artacak

"İHALE İÇİN ŞARTNAME BEDELİ 1 MİLYON LİRA"

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye'de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirterek, sürecin mevcut işletmecilerle ilerleyeceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, ihalelere ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:

"700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İşletmeciler, frekans ücretini üç eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi."