Giriş Tarihi: 31.08.2025 11:10
5G için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mobil internet hızımız en az 10 kat artacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirterek, 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığını vurgulayarak "Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak." dedi.