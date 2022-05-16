Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:26

800 TL'ye varan zam kapıda! Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? Engelli, evde bakım maaşı, hasta ve yaşlı aylığı...

Vatandaşlara devlet tarafından sağlanmakta olan sosyal yardım tutarlarına uygulanacak olan Temmuz zammı için geri sayım başladı. Evde bakım maaşı, engelli aylığı, yaşlılık parası gibi birçok ödenekten faydalanmakta olan kişilerin gözü şimdi zamların belirlenmesindeki en büyük etken olan enflasyon verilerinde. Emekli memur maaşlarının yanında son dönemde asgari ücrete de yıl ortasında ek zam yapılacağı konuşulurken bu ödeneklere 800 TL'ye varan artışın gündemde olduğu konuşuluyor. Peki, Temmuz ayında kim ne kadar zam alacak? İşte gelen ilk ipucu ve tahminler...