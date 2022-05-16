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Haberler Galeri 800 TL'ye varan zam kapıda! Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? Engelli, evde bakım maaşı, hasta ve yaşlı aylığı...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:26

800 TL'ye varan zam kapıda! Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? Engelli, evde bakım maaşı, hasta ve yaşlı aylığı...

Vatandaşlara devlet tarafından sağlanmakta olan sosyal yardım tutarlarına uygulanacak olan Temmuz zammı için geri sayım başladı. Evde bakım maaşı, engelli aylığı, yaşlılık parası gibi birçok ödenekten faydalanmakta olan kişilerin gözü şimdi zamların belirlenmesindeki en büyük etken olan enflasyon verilerinde. Emekli memur maaşlarının yanında son dönemde asgari ücrete de yıl ortasında ek zam yapılacağı konuşulurken bu ödeneklere 800 TL'ye varan artışın gündemde olduğu konuşuluyor. Peki, Temmuz ayında kim ne kadar zam alacak? İşte gelen ilk ipucu ve tahminler...

800 TL’ye varan zam kapıda! Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? Engelli, evde bakım maaşı, hasta ve yaşlı aylığı...

Temmuz ayına yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü yıl ortası zammına çevrildi. Enflasyon oranlarının baz alınarak belirleneceği zam oranı merakla beklenirken konuyla ilgili ilk tahminler de gelmeye başladı. Bilindiği üzere Türkiye'de çeşitli sebeplerle vatandaşlara devlet tarafından sağlanmakta olan maddi destekler, emekli ve memurların da maaşlarına zam yapılacağı tarih olan Temmuz ayında artış yaşayacak. İşte Temmuz zammı ile sosyal yardımlara yapılacak zam tutarı ve detaylar…

800 TL’ye varan zam kapıda! Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? Engelli, evde bakım maaşı, hasta ve yaşlı aylığı...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Temmuz'da memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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800 TL’ye varan zam kapıda! Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? Engelli, evde bakım maaşı, hasta ve yaşlı aylığı...

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 olarak beklenirken öte yandan bu tahmin gerçekleşirse, memurların yüzde 7'lik Temmuz zammı yüzde 27.12 enflasyon farkıyla yüzde 34.12 olacak.

800 TL’ye varan zam kapıda! Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? Engelli, evde bakım maaşı, hasta ve yaşlı aylığı...

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığının bu veriler ışığında bin 84 liradan bin 454 liraya ulaşması bekleniyor.

800 TL’ye varan zam kapıda! Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? Engelli, evde bakım maaşı, hasta ve yaşlı aylığı...

Öte yandan bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2 bin 354 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 157 liraya çıkabilecek. Bu da maaşlarda 803 TL'ye varan bir artış demek.

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