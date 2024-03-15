Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 9 bankadan 0 faizli kredi kampanyası! 10.000 TL'den 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte aylık ödeme miktarları
Giriş Tarihi: 15.03.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 23:43

9 bankadan 0 faizli kredi kampanyası! 10.000 TL'den 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte aylık ödeme miktarları

Nakite sıkışanlar dikkat! Müşteri kazanmak isteyen bazı bankalar düğmeye bastı. Toplam 9 banka, yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyası hayata geçirdi. Bu bankalar acil nakit ihtiyacı olanlara 10.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar 0 faizli kredi veya taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Uzun vade seçeneğine sahip olan bu kampanyalar, sıfır faizli kredi arayanlara ilaç gibi gelecek. İşte Garanti, Enpara, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, Akbank, Denizbank, CEPTETEB, Albaraka, On Dijital Bankacılık (Burgan Bank) faizsiz kredi başvuru şartları ve aylık ödeme tutarları...

9 bankadan 0 faizli kredi kampanyası! 10.000 TL’den 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte aylık ödeme miktarları

Ekonomik açıdan zor günler geçiren vatandaşlara ilaç gibi gelecek bir adım atıldı. Bazı bankalar faizsiz kredi kampanyası hayata geçirdi.

9 bankadan 0 faizli kredi kampanyası! 10.000 TL’den 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte aylık ödeme miktarları

Daha fazla müşteri kazanmak isteyen bankalar, adeta yarışırcasına yeni müşterilerine özel farklı tutarlarda sıfır faizli kredi veya nakit avans sunmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9 bankadan 0 faizli kredi kampanyası! 10.000 TL’den 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte aylık ödeme miktarları

İŞTE FAİZSİZ KREDİ VEREN 9 BANKA!

0 faizle kredi kampanyası başlatan bankalar Garanti, Enpara, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, Akbank, Denizbank, CEPTETEB, Albaraka, On Dijital Bankacılık (Burgan Bank) olarak açıklanabilir.

9 bankadan 0 faizli kredi kampanyası! 10.000 TL’den 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte aylık ödeme miktarları

Bu bankalar en az 10.000 TL, en yüksek 30.000 TL olacak şekilde sıfır faizli kredi kampanyalarını duyurdu. Söz konusu kampanyalardan yararlanma şartları da açıklandı.

Ancak acil nakit ihtiyacı olan kişilerin başvuruda bulunmak için acele etmek gerekiyor. Çünkü bazı bankaların kampanyası için başvuru tarihlerinde sona yaklaşıldı.

9 bankadan 0 faizli kredi kampanyası! 10.000 TL’den 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte aylık ödeme miktarları

KREDİ NOTU ÖNEM ARZ EDİYOR

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

SON DAKİKA