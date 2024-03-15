Giriş Tarihi: 15.03.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
23:43
9 bankadan 0 faizli kredi kampanyası! 10.000 TL'den 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte aylık ödeme miktarları
Nakite sıkışanlar dikkat! Müşteri kazanmak isteyen bazı bankalar düğmeye bastı. Toplam 9 banka, yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyası hayata geçirdi. Bu bankalar acil nakit ihtiyacı olanlara 10.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar 0 faizli kredi veya taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Uzun vade seçeneğine sahip olan bu kampanyalar, sıfır faizli kredi arayanlara ilaç gibi gelecek. İşte Garanti, Enpara, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, Akbank, Denizbank, CEPTETEB, Albaraka, On Dijital Bankacılık (Burgan Bank) faizsiz kredi başvuru şartları ve aylık ödeme tutarları...