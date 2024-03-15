9 bankadan 0 faizli kredi kampanyası! 10.000 TL’den 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı! İşte aylık ödeme miktarları

Bu bankalar en az 10.000 TL, en yüksek 30.000 TL olacak şekilde sıfır faizli kredi kampanyalarını duyurdu. Söz konusu kampanyalardan yararlanma şartları da açıklandı.

Ancak acil nakit ihtiyacı olan kişilerin başvuruda bulunmak için acele etmek gerekiyor. Çünkü bazı bankaların kampanyası için başvuru tarihlerinde sona yaklaşıldı.