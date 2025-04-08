Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
07:15
ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşının fitilini ateşledi! Ek vergi hamlesi sonrası Türkiye için yeni fırsat penceresi açılıyor!
ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri küresel ticareti yeniden dizayn edecek. Türkiye görece düşük tarife oranıyla rakiplerine göre daha avantajlı konumda. 5 alanda ülkemizin önünde fırsat penceresi açılabilir. SABAH Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, Trump'ın dünyayı sarsan vergi hamlesini analiz etti: Kriz iyi yönetilirse Türkiye, beş alanda süreçten avantajlı çıkar