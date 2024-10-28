ABD’li uluslararası kuruluş DFC: Türkiye yatırım için ideal bir merkez

ABD DEVİNDEN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Nisha Biswal, zirvede yaptığı değerlendirmede, ABD ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin çok güçlü ve dinamik olduğunu belirterek, bölge genelinde ticari ilişkilerin de ABD için önemine işaret etti.

Zirvenin kendilerine, Avrasya'da güçlü ticaret ve yatırımı teşvik eden, aynı zamanda Amerikan ekonomisi için de giderek önem kazanan tüm şirketlerle temas kurma fırsatı verdiğini kaydeden Biswal, "Dolayısıyla bu etkinliğin, temsil ettiğim ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu için finansmanımızın belki de bir rol oynayabileceği birçok ilginç fırsat üzerinde çalışan şirketle bir araya gelmemiz için bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.