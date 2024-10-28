Giriş Tarihi: 28.10.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
15:49
ABD'li uluslararası kuruluş DFC: Türkiye yatırım için ideal bir merkez
ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu (DFC) Üst Yönetici (CEO) Yardımcısı Nisha Biswal AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, "Türkiye sadece çok büyük bir pazarı temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu bölgenin tamamıyla ilişki kurabilmek için de bir geçit. Avrupa ve Asya'ya açılan çok önemli bir ticari merkez ve geçit. Dolayısıyla Amerikan şirketlerinin Türk şirketleriyle ortaklık kurabilmesi, onlara yatırım yapabilmesi için ideal." ifadelerini kullandı.