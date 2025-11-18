Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi ne kadar oldu? İşte yanıtı…

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:31

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bu durum, sürücülerin "Benzin fiyatı ne kadar?", "Motorinin litre fiyatı kaç TL?", "Güncel LPG fiyatları nedir?" gibi sorularını gündeme getiriyor. İşte 18 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Sürücüler ise akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 18 Kasım Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte yanıtı…

18 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzinin litresi: 54.89 TL

Motorinin litresi: 57.63 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi: 54.73 TL

Motorinin litresi: 57.49 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzinin litresi: 55.76 TL

Motorinin litresi: 58.65 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzinin litresi: 56.09 TL

Motorinin litresi: 58.99 TL

LPG: 56.82 TL