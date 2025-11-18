Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:31
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi ne kadar oldu? İşte yanıtı…
Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bu durum, sürücülerin "Benzin fiyatı ne kadar?", "Motorinin litre fiyatı kaç TL?", "Güncel LPG fiyatları nedir?" gibi sorularını gündeme getiriyor. İşte 18 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…