Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:58
Akaryakıt fiyatlarında son durum... Zam ya da indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar
Benzin, motorin ve LPG fiyatları petrol piyasasında yaşanan değişimlerle fiyatlanmaya devam ediyor. Petrol fiyatları 61 doların da altına sarkarak son 5 haftanın dibini görürken, akaryakıt fiyatlarına yapılacak zam ya da indirimler sürücülerin yakın takibinde. Peki 26 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte yanıtı…