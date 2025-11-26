Akaryakıt fiyatlarında son durum... Zam ya da indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG’de güncel fiyatlar

ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Son olarak akaryakıt kalemlerinden motorine 2 lira 44 kuruşluk indirim tabelalara yansıdı.