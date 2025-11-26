Akaryakıt fiyatlarında son durum... Zam ya da indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG’de güncel fiyatlar

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:58

Benzin, motorin ve LPG fiyatları petrol piyasasında yaşanan değişimlerle fiyatlanmaya devam ediyor. Petrol fiyatları 61 doların da altına sarkarak son 5 haftanın dibini görürken, akaryakıt fiyatlarına yapılacak zam ya da indirimler sürücülerin yakın takibinde. Peki 26 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte yanıtı…

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Petrol piyasası, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların bitirilmesi için süren diplomatik çabalarla çalkalanmaya devam ediyor. ABD'nin sunduğu anlaşmaya her iki tarafın da sıcak bakması, petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Brent petrol, 61 doların da altına sarkarak son 5 haftanın dibini gördü.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt piyasasında tabelaların yeniden değişmesi bekleniyor. Düşüş sonrası özel ve ticari araç sahipleri ve nakliye firmaları akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Son olarak akaryakıt kalemlerinden motorine 2 lira 44 kuruşluk indirim tabelalara yansıdı.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından hem benzinde hem de motorinde indirim beklentisi oluştu. İndirimin miktarı, bugün piyasada yaşanacak fiyatlanmayla belli olacak.

26 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzinin litresi: 55.00 TL

Motorinin litresi: 57.07 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi: 54.86 TL

Motorinin litresi: 56.93 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzinin litresi: 55.87 TL

Motorinin litresi: 58.10 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzinin litresi: 56.20 TL

Motorinin litresi: 58.43 TL

LPG: 27.53 TL