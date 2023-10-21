Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 12:44

Akaryakıta 2. zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları pompa listesi...

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında yoğun haber akışı devam ediyor. Akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı için gelen zam ile 21 Ekim 2023 listesini güncelledi. Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Gazze'ye ilk insani yardımlar ulaştırıldı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi risk algısını etkileyerek petrol fiyatları tarafına da yansıdı. Dün 93 doların üstüne tırmanan petrol fiyatları bugün geriledi. Peki bu gelişmeler sonrası akaryakıt fiyatları için yeni haber geldi mi? Zam haberi ardından İstanbul, İzmir, Ankara illeri için benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatları için fiyat değişikliği söz konusu mu? Akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı? İşte 21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları ve piyasadaki son dakika haberleri...