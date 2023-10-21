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Haberler Galeri Akaryakıta 2. zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları pompa listesi...
Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 12:44

Akaryakıta 2. zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları pompa listesi...

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında yoğun haber akışı devam ediyor. Akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı için gelen zam ile 21 Ekim 2023 listesini güncelledi. Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Gazze'ye ilk insani yardımlar ulaştırıldı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi risk algısını etkileyerek petrol fiyatları tarafına da yansıdı. Dün 93 doların üstüne tırmanan petrol fiyatları bugün geriledi. Peki bu gelişmeler sonrası akaryakıt fiyatları için yeni haber geldi mi? Zam haberi ardından İstanbul, İzmir, Ankara illeri için benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatları için fiyat değişikliği söz konusu mu? Akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı? İşte 21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları ve piyasadaki son dakika haberleri...

Akaryakıta 2. zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları pompa listesi...

21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları listesi güncellendi. Benzin fiyatı için gelen zammın ardından benzin fiyatı 35 TL'yi aştı. Orta Doğu'da artan gerilimle petrol fiyatları dalgalanırken bu dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları tarafında da yeni haberler geldi.

Akaryakıta 2. zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları pompa listesi...

AKARYAKIT FİYATLARI BU HAFTA 2 KEZ DEĞİŞTİ

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları tarafında doğrudan belirleyici olan brent petrol bugün kısmi gerilese de Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Hamas Savaşı ile yükselişini sürdürüyor. Yaşanan yükselişlerin ardından bu hafta hem motorin fiyatları hem benzin fiyatı için zam geldi. Böylece akaryakıt fiyatları bu hafta 2 kez değişti. 17 Ekim Salı günü motorin fiyatları için liste yenilenirken, bugün de benzin fiyatı için akaryakıt fiyatları listesi güncellendi.

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Akaryakıta 2. zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları pompa listesi...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,23 TL'LİK ZAM GELDİ

Motorin fiyatları için 17 Ekim Salı günü 2,23 TL'lik zam geldi. Motorin fiyatları için yeni indirim, zam beklenmiyor.

Akaryakıta 2. zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları pompa listesi...

BENZİN FİYATI İÇİN ZAM GELDİ

Benzin fiyatı için geçtiğimiz hafta toplam 1,48 TL'lik zam geldi. Benzin fiyatı için yeni indirim, zam beklenmiyor.

Akaryakıta 2. zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 21 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları pompa listesi...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte; 21 Ekim 2023 güncel il il akaryakıt fiyatları:

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