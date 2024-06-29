Akıllı depozito dönemi! Bakan Özhaseki duyurdu: Fişler alışverişte kullanılacak

Çevre Projeleri Medya Buluşması programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık tarafından yürütülen 3 büyük çevre projesinin detaylarını açıkladı. İşte o projelere dair Özhaseki'nin açıklamaları:



