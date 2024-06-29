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Haberler Galeri Akıllı depozito dönemi! Bakan Özhaseki duyurdu: Fişler alışverişte kullanılacak
Giriş Tarihi: 29.06.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 08:20

Akıllı depozito dönemi! Bakan Özhaseki duyurdu: Fişler alışverişte kullanılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Çevre Projeleri Medya Buluşması' programında yeni başlattıkları 3 önemli proje hakkında bilgi verdi. Bakan Özhaseki; "Depozito Yönetim Sistemi'yle 0.1 litre ile 3 litre arasındaki şişelerin 25 kuruşluk ödeme karşılığında geri dönüşümünü hedefliyoruz. Hedefimiz 2025 ortasına kadar asgari makine ve altyapı kurulumunu tamamlayarak projeyi başlatmak." dedi.

MURATHAN YILDIRIM
Akıllı depozito dönemi! Bakan Özhaseki duyurdu: Fişler alışverişte kullanılacak

Çevre Projeleri Medya Buluşması programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık tarafından yürütülen 3 büyük çevre projesinin detaylarını açıkladı. İşte o projelere dair Özhaseki'nin açıklamaları:

Akıllı depozito dönemi! Bakan Özhaseki duyurdu: Fişler alışverişte kullanılacak

DENİZLER HALKINDIR

'Denizler Halkındır Projesi' kapsamında, kıyı şeridini işgal eden ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak. Yıkımlar bayram boyunca başladı.

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Akıllı depozito dönemi! Bakan Özhaseki duyurdu: Fişler alışverişte kullanılacak

Belki senelerce sürer. 'Çevre Deniz İhbar Hattı' kurduk. İhbarları değerlendiriyoruz. Kıyı şeridindeki 28 ilimizde 100 kadar yeni halk plajı açmayı hedefliyoruz.

Akıllı depozito dönemi! Bakan Özhaseki duyurdu: Fişler alışverişte kullanılacak

MAPA ŞAMANDIRA

Yat ve tekneler demirleme aşamasında deniz ekosisteminde ağır tahribatlar yaratıyor. Bu sebeple Mapa Şamandıra Sistemi'ni devreye aldık.

Akıllı depozito dönemi! Bakan Özhaseki duyurdu: Fişler alışverişte kullanılacak

Bu alanlarda 40-50 metre arayla uygun yerlere 700 kadar mapa şamandıra yerleştireceğiz. Kıyıda teknenin bağlı olacağı yer belli olacak. Sabitleme amacıyla deniz altına 4-5 tonluk kütleyi de koyup oraya bağlanmasını sağlayacağız.

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