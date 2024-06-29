Giriş Tarihi: 29.06.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
08:20
Akıllı depozito dönemi! Bakan Özhaseki duyurdu: Fişler alışverişte kullanılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Çevre Projeleri Medya Buluşması' programında yeni başlattıkları 3 önemli proje hakkında bilgi verdi. Bakan Özhaseki; "Depozito Yönetim Sistemi'yle 0.1 litre ile 3 litre arasındaki şişelerin 25 kuruşluk ödeme karşılığında geri dönüşümünü hedefliyoruz. Hedefimiz 2025 ortasına kadar asgari makine ve altyapı kurulumunu tamamlayarak projeyi başlatmak." dedi.