Alacaklısını zarara uğratanlar yandı! Verilecek cezalar artıyor: İşte düzenlemedeki değişiklikler
Giriş Tarihi: 13.12.2025 06:55
Hazırlıkları devam eden Cebrî İcra Yasa Teklifi kapsamında haciz, konkordato gibi durumlarda alacaklısını zarara uğratanlara verilecek cezalar artırılıyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin üstünde çalıştığı, önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan Cebrî İcra Yasa Teklifi'nin detayları ortaya çıkmaya başladı.