Altan fiyatları için son dakika uyarısı! Gram önce sert düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

ONS YÜZDE 28'LİK GETİRİ SAĞLAD

Öte yandan İslam Memiş piyasalarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Memiş şunları kaydetti: Öncelikle 4,5 aylık süreçte altın ne oldu, nereye kadar yükseldi onu anımsatmak isterim. 2 bin 620 dolar seviyesinden yıla başlayan ons altın 3 bin 357 dolar seviyesine kadar yükseldi ve haftayı 3 bin 327 dolar seviyesinden tamamladı. Yani 4,5 ayda 737 dolar yüzde 28'lik bir getiri sağlamış oldu uluslararası piyasalarda.