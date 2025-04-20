Giriş Tarihi: 20.04.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
19:49
Altan fiyatları için son dakika uyarısı! Gram önce sert düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya son dakika uyarısı geldi. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için düşüş uyarısı yapıldı. Uzmanlar altın fiyatlarında kısa süreliğine bir düşüş beklediklerini ifade ederek daha sonra ise yeni rekorların gelebileceğini ifade etti. Piyasa uzmanı İslam Memiş gram altında 6 bin lira için tarih verdi. Peki altın fiyatları ne zaman düşecek? Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...