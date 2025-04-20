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Haberler Galeri Altan fiyatları için son dakika uyarısı! Gram önce sert düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 19:49 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 19:49

Altan fiyatları için son dakika uyarısı! Gram önce sert düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya son dakika uyarısı geldi. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için düşüş uyarısı yapıldı. Uzmanlar altın fiyatlarında kısa süreliğine bir düşüş beklediklerini ifade ederek daha sonra ise yeni rekorların gelebileceğini ifade etti. Piyasa uzmanı İslam Memiş gram altında 6 bin lira için tarih verdi. Peki altın fiyatları ne zaman düşecek? Gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

Altan fiyatları için son dakika uyarısı! Gram önce sert düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

Altın fiyatları için son dakika uyarısı geldi. Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı sinyalleri ile karışık bir seyir izliyor. ABD Başkanı donald trump'ın Fed Başkanı jerome powell'a yönelik eleştirileri ve tarife politikalarına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu.

Altan fiyatları için son dakika uyarısı! Gram önce sert düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

Hatanın son işlem gününde ons altın fiyatı 3.280 dolar seviyelerinde hareket ederken, gram altın 4.090 TL seviyesini test etti. Küresel risklerin artmasıyla birlikte altın, yeniden yatırımcıların radarına girdi. Öte piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak yatırımcıyı uyardı.

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Altan fiyatları için son dakika uyarısı! Gram önce sert düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

GOLDMAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Banka'nın notunda, "Resesyon yaşanırsa, ETF girişleri hızlanabilir" denildi.

Altan fiyatları için son dakika uyarısı! Gram önce sert düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

ONS YÜZDE 28'LİK GETİRİ SAĞLAD

Öte yandan İslam Memiş piyasalarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Memiş şunları kaydetti: Öncelikle 4,5 aylık süreçte altın ne oldu, nereye kadar yükseldi onu anımsatmak isterim. 2 bin 620 dolar seviyesinden yıla başlayan ons altın 3 bin 357 dolar seviyesine kadar yükseldi ve haftayı 3 bin 327 dolar seviyesinden tamamladı. Yani 4,5 ayda 737 dolar yüzde 28'lik bir getiri sağlamış oldu uluslararası piyasalarda.

Altan fiyatları için son dakika uyarısı! Gram önce sert düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

Yurt içi piyasalarda fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında 3 bin 50 lira seviyesinde yıla başlamıştı. 4 bin 170 lira seviyesine kadar yükseldi ve haftayı 4 bin 146 lira seviyesinden tamamladı. Gramında bin 120 liralık bir artış gördük. Bu da yüzde 38 getiri.