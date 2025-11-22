Altın, dolar, borsa, kripto, fon... Şampiyonluk el değiştirdi! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.11.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 11:26

Piyasalar bu hafta ABD'den gelen verilerle çalkalandı. Ülkede tarım dışı istihdamın beklentilerin çok üstünde gelmesi, Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri zayıflatması altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açtı. Yatırım fonları yükselişini sürdürüken, döviz kurları ise yukarı yönlü ivmeye devam etti. Kripto paralar ise sert düşüşünü sürdürdü. Haftanın en çok kazandıranı ise altın, dolar ve fonları geride bırakan borsa oldu. Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte ayrıntılar...

Jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarının etkisiyle çalkalanan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik beklentilerle şekillenmeye devam ediyor.

Tarım dışı istihdamın beklentilerin çok üstünde gelmesiyle haftanın son işlem gününde sarı metal psikolojik seviye olan 4.000 dolara yaklaştı.

Gram altın ise güçlü doların etkisiyle 5.550 TL'in üzerinde tutunmayı başardı. Bitcoin 85 bin doların altına gerilerken, BİST 100 endeksi ise haftayı geçtiğimiz hafta yaşadığı kayıpları kazanca dönüştürdü.

Peki bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte ayrıntılar..

ALTIN PSİKOLOJİK SINIRDAN KAÇAMADI

Ekim ayının sonunda son 12 yılın en sert düşüşüyle 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın, psikolojik seviyenden bir türlü uzaklaşamadı. Hafta içinde 4.132 dolara kadar yükselen ons, tarım dışı istihdam verisiyle kritik seviyeye yakın kapanış sergiledi. Ons altın haftayı 0.44'lük kayıpla 4.068 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DOLARIN DESTEĞİYLE YÜKSELDİ

Ons altında yaşanan dalgalanmanın etkisiyle yön arayışındaki gram altın, güçlü doların desteğiyle haftayı kazançla kapattı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,89 artışla 5 bin 568 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 yükselişle 37 bin 558 liraya çıktı.

DÖVİZ KURLARI İVMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 42,4440 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,74 azalarak 48,9370 lira oldu.

YATIRIM FONLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Altın, dolar ve borsayı geride bırakarak en çok kazandıran yatırım ve emeklilik fonları, geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşü tersine çevirdi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, emeklilik fonları yüzde 1,11 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,07 ile "hisse senedi" fonları oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,44 ile "Endeks"te görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 2,40 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 0,47 1487 431
Borsa Yatırım Fonları 1,94 25 3
Borçlanma Araçları Fonları 0,78 81 2
Fon Sepeti Fonları -0,39 48 37
Hisse Senedi Fonları 2,07 156 13
Karma ve Değişken Fonlar 0,01 91 65
Katılım Fonları 0,14 65 21
Kıymetli Maden Fonları -2,26 0 24
Para Piyasası Fonları 0,73 74 0
Serbest Fon 0,41 972 269
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 1,11 356 42
Başlangıç Fonları 0,69 10 0
Borçlanma Araçları 0,91 43 1
Değişken 1,46 129 11
Devlet Katkısı 2,35 12 0
Endeks 2,44 5 0
Fon Sepeti Fonu 0,11 15 8
Hisse Senedi 2,20 33 2
Karma 0,65 8 1
Katılım 0,74 34 3
Kıymetli Madenler -2,40 0 16
OKS Katılım 0,77 24 0
OKS Standart 1,51 10 0
Para Piyasası 0,68 13 0
Standart 1,72 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,40 3 0
KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Haftanın tek kaybettireni ise düşüşünü hızlandıran kripto paralar oldu. Amiral kripto para birimi 100 bin doların altına indikten sonra düşüşünü hızlandırdı. Bitcoin, 85 bin doların altına inerek Nisan 2025'ten bu yana en kötü performansını sergiledi. Haftalık kayıp ise yüzde 14'ü buldu.

ŞAMPİYON BORSA OLDU

BIST 100 endeksi, en düşük 10.585,34 puanı ve en yüksek 11.038,75 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,38 üstünde 10.922,86 puandan tamamladı.

Endeks, 17-21 Kasım 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 585,34, en yüksek ise 11 bin 0,38,75 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca küresel veriler ve gündem etkili olurken, 11 bin puanı aşma çabası geçtiğimiz hafta olduğu gibi zayıf kaldı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 4,52 oranında, sanayi endeksi yüzde 2,15 ve holding endeksi de yüzde 3,38 oranında değer kazandı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 21,02 artışla Kuyaş Yatırım (KUYAS) oldu. Onu yüzde 18,48 ile Türk Altın İşletmeleri (KOZAL) ve yüzde 15,68 ile Enerya Enerji (ENERY) takip etti.

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 19,92 ile Reeder Teknoloji (REEDR), yüzde 5,80 ile Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 5,04 ile Çan2 Termik (CANTE) olarak öne çıktı.