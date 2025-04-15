Giriş Tarihi: 15.04.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
20:06
Altın fiyatları için kritik uyarı! Önce düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gram altında yatırımcıya düşüş uyarısı yapıldı. Ticaret savaşları ve uluslararası belirsizlikler sonrası uçuşa geçen altın fiyatları 4 bin liraya kadar çıkmıştı. Uzmanlar altın fiyatlarında geri çekilmenin yaşanacağını ifade etti. Öte yandan düşüş sonrası yeni rekorların kırılacağını ifade eden uzmanlar yeni rekoru ve kritik tarihi açıkladı. Peki gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...