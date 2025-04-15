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Haberler Galeri Altın fiyatları için kritik uyarı! Önce düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 20:06 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 20:06

Altın fiyatları için kritik uyarı! Önce düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gram altında yatırımcıya düşüş uyarısı yapıldı. Ticaret savaşları ve uluslararası belirsizlikler sonrası uçuşa geçen altın fiyatları 4 bin liraya kadar çıkmıştı. Uzmanlar altın fiyatlarında geri çekilmenin yaşanacağını ifade etti. Öte yandan düşüş sonrası yeni rekorların kırılacağını ifade eden uzmanlar yeni rekoru ve kritik tarihi açıkladı. Peki gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

Altın fiyatları için kritik uyarı! Önce düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıya önemli uyarı. Altın fiyatları geri çekilecek. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Altın fiyatları için kritik uyarı! Önce düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

Son zamanlarda rekor seviyelere yaklaşan altın fiyatları, yeniden yükseliş trendine girdi. Ekonomik belirsizlikler, ticaret savaşları ve ek gümrük vergileri piyasaları dalgalandırırken, uzmanlar altının güvenli liman olma özelliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

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Altın fiyatları için kritik uyarı! Önce düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, son bir ayda altın fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını ifade etti. Özellikle ons altının yüzde 24, gram altının ise yaklaşık yüzde 34 oranında değer kazandığını aktaran Memiş, bu yükselişin temel nedenlerinden birinin artan ticari gerginlikler ve ek gümrük vergileri olduğunu dile getirdi. Ancak Memiş, bu yükselişin ardından piyasada kar satışlarının da gündeme gelebileceğini, bu nedenle kısa vadeli düşüşlerin sürpriz olmaması gerektiğini vurguladı.

Altın fiyatları için kritik uyarı! Önce düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

"TEKNİK DÜZELTMELER GELEBİLİR"

Altın fiyatlarının yılın başında beklenen seviyelere normalden daha erken ulaşmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini kaydeden Memiş, teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Altın fiyatları için kritik uyarı! Önce düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

"Altın fiyatları sonsuza kadar yükselmez" diyen uzman isim, teknik analizlerin gösterdiği gibi bazı dönemlerde piyasada boşluklar oluştuğunu ve bu boşlukların çeşitli nedenlerle dolduğunu ifade etti. Bu nedenle ani düşüşlerin yatırımcılar açısından panik nedeni olmaması gerektiğini vurguladı.