Altın fiyatları için kritik uyarı! Önce düşecek sonra rekor kıracak tarih verildi

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, son bir ayda altın fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını ifade etti. Özellikle ons altının yüzde 24, gram altının ise yaklaşık yüzde 34 oranında değer kazandığını aktaran Memiş, bu yükselişin temel nedenlerinden birinin artan ticari gerginlikler ve ek gümrük vergileri olduğunu dile getirdi. Ancak Memiş, bu yükselişin ardından piyasada kar satışlarının da gündeme gelebileceğini, bu nedenle kısa vadeli düşüşlerin sürpriz olmaması gerektiğini vurguladı.