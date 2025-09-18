Altın fiyatları neden düşüyor? FED faiz kararı sonrası yeni rakamlar belli oldu? İşte gram altın için son fiyatlar...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:55

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrası rekor seviyelerden geri döndü. Piyasalar FED'in 25 baz puanlık faiz indirimlerini zaten fiyatlanmıştı. FED Başkanı Jerome Powell'in faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalar doların güçlenmesine ve altının baskı altında kalmasına neden oldu. ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar yapacağı 2 toplantıda da gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor. Gram altın fiyatları da küresel gelişmelerle güne düşüşle başladı.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gerildi. Altındaki düşüşte FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları etkili olurken dolar endeksi yükselişe geçti. Ons altındaki gerileme gram altın fiyatlarını da etkiledi. İşte tüm detaylar…

POWELL AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

ABD Merkez Bankası piyasaların beklentilerine uygun olarak 25 baz puan düşürdü. Faiz indirimi sonrası Powell'in açıklamaları piyasaların yönünü belirledi. Powell istihdam piyasasındaki yavaşlamaya dikkat çekti. Faiz kararlarının toplantıdan toplantıya alınacağının altını çizdi. Piyasaların beklediğinden daha az güvercin tonda yapılan açıklamalar sonrası dolar endeksi yükselerek 96,65 oldu.

ONS ALTIN GERİLEDİ

Ons altın, perşembe günü 3 bin 630 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Fed, beklendiği gibi faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Böylece borçlanma maliyetlerinin yılın geri kalanında kademeli olarak düşmeye devam edebileceğinin sinyalini verdi. Powell'in açıklamaları altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Altın, Fed'in beklentileri gevşetmesi, devam eden jeopolitik gerilimler ve güçlü merkez bankası talebinin desteğiyle yıl başından bu yana yüzde 41 değer kazandı.

Deutsche Bank FED faiz kararı öncesinde yayımladığı bir notunda, 2026 için ons altın fiyat tahmininin 3 bin 700 dolardan 4 bin dolara, ons gümüş fiyat tahmininin ise 40 dolardan 45 dolara yükseltildiği açıklandı.

GRAM ALTIN FİYATI GERİLEDİ

Öte yandan gram altın fiyatları da düşüşe geçti. Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın, 4 bin 997 lira seviyelerine kadar geriledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.850,48
SATIŞ: 4.850,99

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.087,00
SATIŞ: 8.150,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 31.983,73
SATIŞ: 32.604,87

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 32.249,00
SATIŞ: 32.519,00