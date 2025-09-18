Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:55
Altın fiyatları neden düşüyor? FED faiz kararı sonrası yeni rakamlar belli oldu? İşte gram altın için son fiyatlar...
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrası rekor seviyelerden geri döndü. Piyasalar FED'in 25 baz puanlık faiz indirimlerini zaten fiyatlanmıştı. FED Başkanı Jerome Powell'in faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalar doların güçlenmesine ve altının baskı altında kalmasına neden oldu. ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar yapacağı 2 toplantıda da gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor. Gram altın fiyatları da küresel gelişmelerle güne düşüşle başladı.