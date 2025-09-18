Altın fiyatları neden düşüyor? FED faiz kararı sonrası yeni rakamlar belli oldu? İşte gram altın için son fiyatlar...

ONS ALTIN GERİLEDİ

Ons altın, perşembe günü 3 bin 630 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Fed, beklendiği gibi faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Böylece borçlanma maliyetlerinin yılın geri kalanında kademeli olarak düşmeye devam edebileceğinin sinyalini verdi. Powell'in açıklamaları altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Altın, Fed'in beklentileri gevşetmesi, devam eden jeopolitik gerilimler ve güçlü merkez bankası talebinin desteğiyle yıl başından bu yana yüzde 41 değer kazandı.