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Haberler Galeri Altın fiyatları rekora doymuyor! Altın gram fiyatı 'ONS rüzgarı'na kapıldı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:45

Altın fiyatları rekora doymuyor! Altın gram fiyatı 'ONS rüzgarı'na kapıldı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Gram altın rekor tazeledi. Ons altın tarafındaki yükselişle altın gram fiyatı tarihinin en yüksek seviyesi olan 1.135 liraya yükseldi. Altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın fiyatının 1900 dolara yaklaşması iç piyasada gram altın fiyatı için destek oldu. Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, altın fiyatları için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları rekora doymuyor! Altın gram fiyatı ’ONS rüzgarı’na kapıldı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Gram altın 'ONS rüzgarı'nı arkasına aldı ve yeni haftaya tüm zamanların rekorunu kırarak başladı. Ons altın 1900 dolar seviyeleri yakınsıyor. Ons bu seviyeye ulaşırsa ve dolar kuru sabit kalırsa iç piyasada gram altın 1.146 liraya çıkacak.

Altın fiyatları rekora doymuyor! Altın gram fiyatı ’ONS rüzgarı’na kapıldı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK OLACAK: FED FAİZ KARARI 1 ŞUBAT'TA

Ons altında FED'in faiz kararı etkili oluyor. Aralık ayında yüzde 4 olan faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'ye yükselten FED'in yılın ilk toplantısında vereceği faiz kararı ekonomi üzerinde belirleyici olacak. Takvime göre FED faiz kararı 1 Şubat tarihinde açıklanacak.

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Altın fiyatları rekora doymuyor! Altın gram fiyatı ’ONS rüzgarı’na kapıldı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

"ŞAHİN FED ALTIN ÜZERİNDE BASKI YARATIYORDU"

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı, 2023 Ocak FED faiz kararını açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Dünyada enflasyon oranlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte, başta FED olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz artırımına gittiler. Şahin duruş neticesinde doların güçlenmesi, ons altının fiyatı üzerinde bir süredir baskı oluşturyordu. Bir yandan enflasyonu düşürmek isteyen FED, diğer taraftan bir resesyona yol açmamak için zor bir ikilemle karşı karşıya" dedi.

Altın fiyatları rekora doymuyor! Altın gram fiyatı ’ONS rüzgarı’na kapıldı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

"Kasım ayı verilerine bakıldığında, gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha düşük geldiği görüldü" diyen Tufaner, "Bu süreçte enflasyon kısmen de olsa kontrol altına alındığı için resesyon riski nedeniyle faiz oranlarının artma hızının azalması beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları rekora doymuyor! Altın gram fiyatı ’ONS rüzgarı’na kapıldı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

"FED, 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMINA GİDEBİLİR"

FED'in, 2023 yılının ilk toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini muhtemel gören Tufaner, "Bu durum ons altın fiyatı üzerindeki baskıları hafifleterek fiyatları yukarıya doğru hareketlendirebilir. Özellikle ons altın fiyatının 2060 doların üzerine çıkması, altında bir ralli başlatabilir. 2023'de gram altının fiyatı 1400 TL'yi görebilir" diye konuştu.

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