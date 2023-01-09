Altın fiyatları rekora doymuyor! Altın gram fiyatı ’ONS rüzgarı’na kapıldı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

Gram altın rekor tazeledi. Ons altın tarafındaki yükselişle altın gram fiyatı tarihinin en yüksek seviyesi olan 1.135 liraya yükseldi. Altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Ons altın fiyatının 1900 dolara yaklaşması iç piyasada gram altın fiyatı için destek oldu. Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, altın fiyatları için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...