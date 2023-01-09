Altın fiyatları rekora doymuyor! Altın gram fiyatı ’ONS rüzgarı’na kapıldı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?

"ŞAHİN FED ALTIN ÜZERİNDE BASKI YARATIYORDU"

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı, 2023 Ocak FED faiz kararını açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Dünyada enflasyon oranlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte, başta FED olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz artırımına gittiler. Şahin duruş neticesinde doların güçlenmesi, ons altının fiyatı üzerinde bir süredir baskı oluşturyordu. Bir yandan enflasyonu düşürmek isteyen FED, diğer taraftan bir resesyona yol açmamak için zor bir ikilemle karşı karşıya" dedi.