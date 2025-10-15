Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:06
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın çifte rekorunu tazeledi: Gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta başladığı ralliye ara vermeden devam ediyor. Çin ve ABD arasında yeniden alevlenen ticari gerginlikler faiz kararları ve Japonya ekonomisindeki değişimler altın için itici güç oldu. Ons altın çarşamba günü yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 4 bin 186 dolar seviyelerine kadar yükseldi. FED Başkanı Jerome Powell NABE toplantısında 2 faiz indirimine işaret etti. Gram altın fiyatı, ons tarafından aldığı destekle Kapalı Çarşı piyasalarında rekorun altına inmedi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?