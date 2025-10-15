Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın çifte rekorunu tazeledi: Gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:06

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın çifte rekorunu tazeledi: Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta başladığı ralliye ara vermeden devam ediyor. Çin ve ABD arasında yeniden alevlenen ticari gerginlikler faiz kararları ve Japonya ekonomisindeki değişimler altın için itici güç oldu. Ons altın çarşamba günü yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 4 bin 186 dolar seviyelerine kadar yükseldi. FED Başkanı Jerome Powell NABE toplantısında 2 faiz indirimine işaret etti. Gram altın fiyatı, ons tarafından aldığı destekle Kapalı Çarşı piyasalarında rekorun altına inmedi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisi altında rekor seviyelere yükselerek ralliye girdi. Sürekli artan küresel gerilim güvenli liman alımlarını desteklerken FED tarafından gelen faiz indirim sinyalleri de piyasaları etkisi altına aldı. Ons altın ve gram altın fiyatı güçlü seyrine devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte detaylar…

POWELL'DAN İŞ GÜCÜ PİYASASI YORUMU

FED Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) Philadelphia'da düzenlediği yıllık toplantısında yaptığı açıklamada "Uzun süredir planımız, rezervlerin yeterli rezerv koşullarıyla uyumlu olduğunu düşündüğümüz seviyenin biraz üzerine çıktığında bilanço küçültmeyi durdurmak. Gelecek aylarda bu noktaya yaklaşabiliriz ve bu karar için çok çeşitli göstergeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Powell, "Enflasyon hala yükseliyor, dolayısıyla bu durumun daha uzun süre devam etme riski var. Ancak şu anda iş gücü piyasası oldukça önemli aşağı yönlü riskler sergiliyor." dedi. Enflasyon ve istihdam riskleri dengelendikçe politikanın daha nötr bir seviyeye gelmesi gerektiğini ifade eden Powell, "Eğer çok hızlı hareket edersek, enflasyonla mücadeleyi yarım bırakmış oluruz ve daha sonra geri dönüp bu işi bitirmek zorunda kalırız. Eğer çok yavaş hareket edersek, istihdam piyasasında gereksiz ve acı verici kayıplar yaşanabilir. Dolayısıyla, bu ikisini dengelemek gibi zor bir durumun içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD HÜKÜMETİ KAPALI

Öte yandan çarşamba günü ons başına yaklaşık 4 bin 180 dolara kadar çıktı. Çin'in soya fasulyesi ithalatına durdurması Donald Trump tarafından eleştirildi. Trump, yemeklik yağ ambargosu da dahil olmak üzere olası misilleme önlemleri konusunda Çin'i uyardı. ABD hükümetinin hala kapalı olması da piyasaları olumsuz yönde etkiliyor.

JP MORGAN CEO'SUNDAN ALTIN YORUMU

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ise küresel piyasalardaki belirsizliklerin yatırımcı davranışlarını yeniden şekillendirdiğini belirterek, altının cazibesinin son dönemde yeniden arttığını ifade etti. Dimon, Son haftalarda yaşanan sert yükselişlere rağmen altının hala "mantıklı bir yatırım" olduğunu ifade ederek "Altın yatırımcısı değilim, çünkü altını tutmanın yaklaşık yüzde 4 maliyeti var. Ancak bu tür belirsizlik dönemlerinde altın fiyatı kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara çıkabilir" açıklamasında bulundu.

GRAM ALTIN FİYATI REKOR KIRDI

Gram altın, bir haftada yüzde 4,03 değer kazanarak 5 bin 720 lira seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın fiyatları ons altındaki değişimlerle şekillenmeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.636,75
SATIŞ: 5.637,48

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.413,00
SATIŞ: 9.523,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 36.610,56
SATIŞ: 37.328,56

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 37.537,00
SATIŞ: 37.899,00