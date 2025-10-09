ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Altın, Perşembe tüm hafta boyunca sürdürdüğü rekor serisine ara vererek 4 bin 20 dolara kadar geriledi. Azalan jeopolitik riskler ve kar satışları fiyatlardaki geri çekilmeleri destekledi. İsrail ile Hamas arasında başlayan ateşkesin yansımaları da altın üzerinde etkili oldu. Buna rağmen, sarı metalin yükseliş momentumu ekonomik belirsizlik ve ılımlı bir Fed tarafından desteklenerek güçlü kalmaya devam etti. ABD hükümetinin kapanması ve bazı ekonomik verilerin henüz açıklanmamış olması da fiyatları etkiledi.