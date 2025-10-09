Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:27

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Altın fiyatları, rekor seviyeleri görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla hafif geri çekildi. ABD hükümetinin kapanması, devam eden küresel riskler, FED tutanaklarında faiz indirimlerine yeşil ışık yakılması ons altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. İsrail-Filistin arasında ateşkes gerçekleşmesi küresel risk baskısını hafifletirken altın fiyatlarını düşürdü. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 5 bin 700 liranın üzerinden alınıp satılıyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Altın fiyatları tarihi rekorların ardından ateşkes etkisi ile geriledi. Fiyatların gerilemesinde yüksek fiyatlardan yararlanmak isteyen yatırımcıların kar satışları da etkili oldu. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Altın, Perşembe tüm hafta boyunca sürdürdüğü rekor serisine ara vererek 4 bin 20 dolara kadar geriledi. Azalan jeopolitik riskler ve kar satışları fiyatlardaki geri çekilmeleri destekledi. İsrail ile Hamas arasında başlayan ateşkesin yansımaları da altın üzerinde etkili oldu. Buna rağmen, sarı metalin yükseliş momentumu ekonomik belirsizlik ve ılımlı bir Fed tarafından desteklenerek güçlü kalmaya devam etti. ABD hükümetinin kapanması ve bazı ekonomik verilerin henüz açıklanmamış olması da fiyatları etkiledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Öte yandan Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin 16-17 Eylül'de yapılan toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürülerek yüzde 4-4,25 aralığına çekildiği son toplantının tutanakları, bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabileceğini gösterdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Neredeyse tüm yetkililerin, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini desteklediği kaydedilen tutanaklarda, yetkililerin bu toplantıda uygun politika önlemi hakkındaki kararının risk dengesindeki değişimi yansıttığı bildirildi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Gram altın, Kapalı Çarşı piyasalarında 5 bin 750 lira seviyelerine kadar yükseliş kaydetti. Ons altındaki geri çekilme ile yeni güne değer kaybederek başlayan gram altın, 0,26 düştü.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.751,10
SATIŞ: 5.758,06

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.317,00
SATIŞ: 9.458,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 36.807,03
SATIŞ: 37.542,52

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 37.154,00
SATIŞ: 37.709,00