Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:27
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın neden düştü? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Altın fiyatları, rekor seviyeleri görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla hafif geri çekildi. ABD hükümetinin kapanması, devam eden küresel riskler, FED tutanaklarında faiz indirimlerine yeşil ışık yakılması ons altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. İsrail-Filistin arasında ateşkes gerçekleşmesi küresel risk baskısını hafifletirken altın fiyatlarını düşürdü. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 5 bin 700 liranın üzerinden alınıp satılıyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?