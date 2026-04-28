ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Değer kaybetmeye devam etti: İşte yeni fiyat tablosu...

Giriş Tarihi: 28.04.2026 07:03

Altın fiyatları, bir önceki seansta kaydettiği kayıplarını artırarak ons başına 4 bin 650 dolar oldu. Bu hafta Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası gibi önemli merkez bankalarının faiz kararları belli olacak. Orta Doğu'da devam eden gerginlik ise piyasalarda fiyatlanmaları etkiliyor. Gümüş ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte fiyatlar…

Altın fiyatları son günler aşağı yönlü bir grafik çizmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması küresel risklerin ekonomileri tehdit etmesi altın fiyatlarını etkiliyor. Benzer hareketler gümüş fiyatlarında da görüldü. Gümüş ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Ons altın Salı günü ons başına 4 bin 650 dolara doğru gerileyerek kayıplarını artırdı. Yatırımcılar ABD-İran arasında yeniden diplomatik süreçlerin başlayabileceğine dair umutlarını sürdürüyor. ABD-İran savaşı enerji arz şokuna neden olurken enflasyon endişeleri yoğunlaştı.

Tahran'ın, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla Washington'a yeni bir teklif sunduğu iddia edilirken İran tarafından yapılan teklifte ABD'nin ablukasını kaldırması halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı önerdiğini ifade ettiği söylendi.

Yatırımcılar ayrıca bu hafta Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası da dahil olmak üzere önemli merkez bankalarının politika kararlarını da bekliyor. Merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği veya daha da sıkılaştırabileceği beklentileri arttı.

Gümüş, Salı günü ons başına 75 doların altına düşerek önceki seanstaki kayıplarını artırdı. Gram gümüş ise gelişmelere paralel olarak 108 lira oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.764,67
SATIŞ: 6.765,48

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.243,42
SATIŞ: 44.103,28

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.974,00
SATIŞ: 11.094,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.718,00
SATIŞ: 44.237,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
