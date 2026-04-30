Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | FED sonrası gram altın ne kadar oldu? İşte son fiyatlar...

ABD Merkez Bankası FED'in politika faizlerini sabit bırakması sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. Piyasalar önemli merkez bankalarının faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri fiyatlamaya başladı. Altın FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları sonrası bir aylık en düşük seviyelere çekildi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Yükselen risklerle beraber enflasyona ilişkin korkuların artması faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Bu durum ise altın fiyatlarına değer kaybı olarak yansıdı.

Yükselen enerji maliyetleri yüksek enflasyon ortamına yeniden geri dönülebileceği endişelerini artırdı. Buna paralel olarak merkez bankalarının faiz kararlarının da yüksek kalacağı beklentisi güçlendi. Altın bir ayın en düşük seviyelerinde seyrederken Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Donald Trump İran'ın nükleer anlaşmayı kabul eden kadar Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın devam edeceğini ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması faiz indirimlerine ilişkin beklentileri azaltırken 2027'ye kadar faizlerin yüksek kalabileceği söylentilerini güçlendirdi.

POWELL'DAN AÇIKLAMA

FED Başkanı Powell, kararın açıklanmasının ardından önemli açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:
Mevcut para politikası duruşu uygun. Para politikası duruşuna ilişkin riskler iki yönlü seyrediyor. Orta Doğu'daki gelişmeler belirsizlikleri artırıyor. Fed'in yeni başkanı Warsh'ı tebrik ediyorum. Fed Başkanı olarak son basın toplantımı düzenliyorum.

Faiz indirimi düşünmeden önce enerji ve tarifelerin arka yüzünü görmek isteyeceğiz. Enerji fiyatlarındaki sıçrama henüz zirve yapmadı. Bugün politika yönlendirmesi hakkında hararetli bir tartışma yaşadık. Enflasyonun gelecek iki çeyrekte gerilemesini bekliyoruz. Faiz artışını indirim kadar olası görenlerin sayısı arttı. Enerji fiyatlarında yükseliş henüz zirveyi görmedi.

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.599,54
SATIŞ: 6.600,32

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.037,99
SATIŞ: 42.874,73

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.759,00
SATIŞ: 10.874,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 42.884,00
SATIŞ: 43.363,00

