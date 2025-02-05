ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Önce 4000 sonra 4500: İslam Memiş altın rekoru için net tarih verdi

ABD Çin mallarına uygulayacağı gümrük vergisinde ısrar ederken Çin'den geçtğimiz günlerde karşı bir hamle geldi. Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.Altın fiyatlarını artmasında büyük merkez bankalarının daha gevşek para politikaları benimseyeceğine yönelik beklentiler de etkili oldu.