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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Önce 4000 sonra 4500: İslam Memiş altın rekoru için net tarih verdi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:58

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Önce 4000 sonra 4500: İslam Memiş altın rekoru için net tarih verdi

ABD, Çin, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret savaşı ve gümrük vergilerinin artırılması altın fiyatları için itici bir güç oldu. Belirsizlik ortamının hakim olmasıyla altın rekor üzerine rekor kırdı. Ons altın, 2 bin 850 dolar bandında hareket ederken buradan destek alan gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında yeni rekor seviyelere taşındı. Peki, altın yükselişine devam edecek mi? İslam Memiş altın için rekor seviyeleri açıkladı. İşte yatırımcıların bilmesi gereken tüm detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Önce 4000 sonra 4500: İslam Memiş altın rekoru için net tarih verdi

Ticaret savaşları ile küresel piyasaları etkisi altına alan puslu hava altına yaradı. Altın fiyatları ons ve gram tarafından rekor seviyeleri test etti. İslam Memiş altın fiyatları içim yaz aylarına işaret ederek gelebilecek rekor seviyeleri duyurdu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Önce 4000 sonra 4500: İslam Memiş altın rekoru için net tarih verdi

TİCARET SAVAŞI ALTIN FİYATLARI İÇİN ETKİLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması emtia piyasalarını birbirine kattı. Enflasyon endişeleri körüklenirken faiz indirimlerine ilişkin beklentiler de değişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında ons altın, cuma günü 2 bin 800 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Önce 4000 sonra 4500: İslam Memiş altın rekoru için net tarih verdi

ABD Çin mallarına uygulayacağı gümrük vergisinde ısrar ederken Çin'den geçtğimiz günlerde karşı bir hamle geldi. Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.Altın fiyatlarını artmasında büyük merkez bankalarının daha gevşek para politikaları benimseyeceğine yönelik beklentiler de etkili oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Önce 4000 sonra 4500: İslam Memiş altın rekoru için net tarih verdi

Altın, yatırımcıların ABD-Çin ticaret savaşının ortaya çıkaracağı olumsuzluklardan etkilenerek 2.850 doları aşıp yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Trump, Meksika ve Kanada'ya uygulanacak gümrük vergilerini erteledi. Buna rağmen Çin'den gelen tüm ithalatlara %10 oranında vergi getirdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Önce 4000 sonra 4500: İslam Memiş altın rekoru için net tarih verdi

Öte yandan bu yıl ABD'de iki faiz indirimi yapılacağı yönündeki piyasa beklentileri güçlendi. Bu görünüm, son ülkedeki iş imkanlarını gösteren JOLTS raporunda beklenenden düşük iş ilanları ve fabrika siparişlerinde altı aylık düşük seviye etkili oldu.

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