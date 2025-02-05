Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
09:58
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Önce 4000 sonra 4500: İslam Memiş altın rekoru için net tarih verdi
ABD, Çin, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret savaşı ve gümrük vergilerinin artırılması altın fiyatları için itici bir güç oldu. Belirsizlik ortamının hakim olmasıyla altın rekor üzerine rekor kırdı. Ons altın, 2 bin 850 dolar bandında hareket ederken buradan destek alan gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında yeni rekor seviyelere taşındı. Peki, altın yükselişine devam edecek mi? İslam Memiş altın için rekor seviyeleri açıkladı. İşte yatırımcıların bilmesi gereken tüm detaylar...