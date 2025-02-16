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Haberler Galeri Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altın sert düştü! 4 bin 500 lira için tarih verildi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:02

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altın sert düştü! 4 bin 500 lira için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Piyasalardaki belirsizlik altın fiyatlarını kötü yönde etkiledi. Üst üste rekor kıran altın fiyatlarında beklenen geri çekilme gerekleşti. Altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Fakat uzmanlardan yatırımcılara uyarılar peş peşe geldi. Uzmanlar vatandaşların paniğe kapılmamaları gerektiğine vurgu yaparken yeni rekor tahmini de arkasından geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altın sert düştü! 4 bin 500 lira için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklama geldi. Altın fiyatlarındaki sert düşüş yatırımcıyı endişelendirdi. Uzmanlardan yatırımcılara uyarılar peş peşe geldi.

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altın sert düştü! 4 bin 500 lira için tarih verildi

Öte yandan gram altının ne zaman 4 bin 500 lira olacağıyla ilgili dikkat çeken tahmin yapıldı. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

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Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altın sert düştü! 4 bin 500 lira için tarih verildi

İslam Memiş altın için kritik değerlendirmelerde bulunurken yükselişlerin manipülatif olduğunu atında sert düşüşlerin gelebileceğini kaydetti.

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altın sert düştü! 4 bin 500 lira için tarih verildi

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:$2.885,16 SATIŞ:$2.885,88

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altın sert düştü! 4 bin 500 lira için tarih verildi
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ:3.352,29 SATIŞ:3.352,91
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:5.525,76 SATIŞ:5.651,17
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