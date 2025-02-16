Giriş Tarihi: 16.02.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
18:02
Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altın sert düştü! 4 bin 500 lira için tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Piyasalardaki belirsizlik altın fiyatlarını kötü yönde etkiledi. Üst üste rekor kıran altın fiyatlarında beklenen geri çekilme gerekleşti. Altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Fakat uzmanlardan yatırımcılara uyarılar peş peşe geldi. Uzmanlar vatandaşların paniğe kapılmamaları gerektiğine vurgu yaparken yeni rekor tahmini de arkasından geldi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...