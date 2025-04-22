Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram altın 4 bini, çeyrek altın 7 bini aştı

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Spot piyasalarından altının ons fiyatı, yüzde 2 değer kanarak 3 bin 500 dolara kadar çıktı. Trump'ın Powell'i görevden alma imasına tepki veren altın piyasaları sert yükselişler kayderken Salı günü ons altın 3 bin 486 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Yatırımcılar FED'in güvenirliliğine yönelik tartışmaları körükledi. ABD ve Çin arasındaki küresel ticaret gerginlikleri konusundaki devam eden endişelere yenilendi. Ons altın altın 2025 Ocak'tan bu yana yüzde 30 değer kazandı.