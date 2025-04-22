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Haberler Galeri Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram altın 4 bini, çeyrek altın 7 bini aştı
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:53

Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram altın 4 bini, çeyrek altın 7 bini aştı

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump ve FED Başkanı Jerome Powell arasında yaşanan sert gerginlikle fiyatlandı. 2024 yılı boyunca jeopolitik gerginliklerden destek bulan sarı metal, 2025 yılında ABD ekonomisinde yaşanan gelişmelerden ve ticaret savaşlarından yararlanacak gibi görünüyor. Gram altın fiyatları ise sürekli yukarı yönlü hareket eden ons altına paralel olarak yeni rekorunu kırdı. İşte altın piyasalarında yaşanan gelişmeler…

Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram altın 4 bini, çeyrek altın 7 bini aştı

Küresel piyasalar ABD Başkanı Trump ile FED Başkanı Powell arasındaki faiz anlaşmazlıklarına dikkat kesildi. Beyaz Saray'da sular ısınmaya devam ederken ticaret savaşına yönelik kaygılar piyasaları hareketlendirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan süreçten karlı çıkan ise altın fiyatları oldu. Altın neden yükseliyor? İşte serbest piyasalarda gram altın fiyatlarının geldiği seviyeler…

Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram altın 4 bini, çeyrek altın 7 bini aştı

DOLAR, EURO VE YEN KARŞSISINDA GERİLEDİ

Trump'ın para politikalarında Powell'la ters düşmesi ABD piyasalarında taşları yerinden oynattı. Trump geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede geç kaldığını ifade ederek işine son verilmesi gerektiğini söylemişti. Bununla da yetinmeyen Trump, Powell'dan memnun olmadığını belirterek görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını açıkladı. Trump'ın ağzından çıkan bu sözler sonrası pazartesi günü hisse senetleri, tahviller ve dolarda sert düşüşler görüldü. ABD doları Euro ve yen karşısında %5'ten fazla düştü.

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Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram altın 4 bini, çeyrek altın 7 bini aştı

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Spot piyasalarından altının ons fiyatı, yüzde 2 değer kanarak 3 bin 500 dolara kadar çıktı. Trump'ın Powell'i görevden alma imasına tepki veren altın piyasaları sert yükselişler kayderken Salı günü ons altın 3 bin 486 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Yatırımcılar FED'in güvenirliliğine yönelik tartışmaları körükledi. ABD ve Çin arasındaki küresel ticaret gerginlikleri konusundaki devam eden endişelere yenilendi. Ons altın altın 2025 Ocak'tan bu yana yüzde 30 değer kazandı.

Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram altın 4 bini, çeyrek altın 7 bini aştı

Altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yatırımcılar, gümrük vergileri konusundaki endişeler ve Trump-Powell gerilimi nedeniyle ABD varlıklarından uzak duruyor. Bu durum, dolardaki zayıflığın etkisiyle altını avantajlı bir konuma getiriyor," dedi. Waterer, sert yükselişlerin ardından kısa vadeli bir geri çekilmenin söz konusu olabileceğini ifade ederek olası bir düşüşte yatırımcının altına yeniden yönelebileceğinin altını çizdi.

Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram altın 4 bini, çeyrek altın 7 bini aştı

GRAM ALTIN REKOR SERİSİNE DEVAM EDİYOR

Gram altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken Salı günü serbest piyasalarda 4 bin 245 lira seviyelerini gördü. Çeyrek altın 7 bin lirayı aştı.