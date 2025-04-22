Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:53
Altın fiyatlarında sert yükseliş: Gram altın 4 bini, çeyrek altın 7 bini aştı
Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump ve FED Başkanı Jerome Powell arasında yaşanan sert gerginlikle fiyatlandı. 2024 yılı boyunca jeopolitik gerginliklerden destek bulan sarı metal, 2025 yılında ABD ekonomisinde yaşanan gelişmelerden ve ticaret savaşlarından yararlanacak gibi görünüyor. Gram altın fiyatları ise sürekli yukarı yönlü hareket eden ons altına paralel olarak yeni rekorunu kırdı. İşte altın piyasalarında yaşanan gelişmeler…