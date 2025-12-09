Altın fiyatlarında tarihi rekor! Almalı ve satmalı mı? Uzman isimler ipuçlarını verdi

"4 BİN 200 DOLAR BİR 'TAVAN' DEĞİL, YENİ NORMALİN EŞİĞİDİR"

2025 yılında altının yükseliş nedenlerini sıralayan Kitiş, "2025'e girerken altın 3 bin 950 ila 4 bin 50 dolar bandında hareket ederken, yılın ikinci çeyreğinde jeopolitik riskler, küresel tedarik kırılmaları ve merkez bankalarının altın rezervlerini hızla artırması fiyatı yukarı taşıdı. Arz artmıyor, ancak talep hiç olmadığı kadar güçlü. Bu nedenle altın, geri çekilmelerde alıcı bulan yapısal bir yükseliş döngüsüne girdi. 4 bin 200 dolar bir 'tavan' değil, yeni normalin eşiğidir. FED'in 2024 seçimleri sonrası istikrar amaçlı temkinli duruşu, faizleri uzun süre sabit tutması ve 2026'da planlanan indirim beklentileri de altını güçlü kıldı" dedi.

