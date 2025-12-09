Altın fiyatlarında tarihi rekor! Almalı ve satmalı mı? Uzman isimler ipuçlarını verdi

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 205 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 5 milyon 795 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,02 bileşik getirisi yüzde 38,09 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,4673, satışta 42,6375 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,4438, satışta 42,6139 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1632 sterlin/dolar paritesi 1,3307 ve dolar/yen paritesi 156,688 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 61,8 dolardan işlem görüyor.