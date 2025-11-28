Giriş Tarihi: 28.11.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:55
Altın ve gümüşte yükseliş sürecek mi? İslam Memiş 'arafta' diyerek alternatif yatırımı açıkladı
Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Gram altın 6 bin TL yolculuğunu sürdürürken, gümüş ise bir ay önceki tarihi rekorunu yeniden test etti. Altın ve gümüşte yükselişin sürüp sürmeyeceği merak konusu olmaya devam ederken, Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi. A Haber canlı yayınında konuşan İslam Memiş, yatırımcıya altın ve gümüşe alternatif yatırımı açıkladı.