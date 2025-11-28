Altın ve gümüşte yükseliş sürecek mi? İslam Memiş ’arafta’ diyerek alternatif yatırımı açıkladı

ALTIN VE GÜMÜŞE ALTERNATİF YATIRIM

Yükselen altın ve gümüşe alternatif olan bir yatırım aracı var mı? Evet var, euro mesela. Euro/Dolar paritesi 1,1580 seviyesinde. Burada düşük bir kur var. Dolayısıyla Euro'nun altına alternatif bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bir enstrüman yüksekse, başka bir yatırım aracı ucuzdur. Yüksek olan bir yatırımın arkasından gitmektense ucuz bir yatırıma yönelmek daha mantıklı. Euro/Dolar paritesi 2026'nın ilk çeyreğinde 1,21 seviyelerine çıkmasını öngördüğü için şuan ki seviyenin daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Zirveyi test ettikten sonra arkasından bakmanın gereği yok, bir enstrüman baskı altındayken ya da düşüş trendindeyken yatırım yapmak gerekiyor. Teraziye baktığınız zaman altın şuanda daha maliyetli, Euro daha mantıklı geliyor.