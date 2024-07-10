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Haberler Galeri Altın yeni rekoruna yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? (10 Temmuz)
Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 11:21

Altın yeni rekoruna yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? (10 Temmuz)

Hafta başında gelen kar satışlarının ardından gram altın fiyatı 2 bin 500 TL psikolojik düzeyinin üzerine yerleşerek yükselişini 2. güne taşıdı. ONS altın ve bir miktar da dolar/TL'den destek bulan altın gram fiyatı için 'Yeni rekor' piyasalarda konuşulmaya başladı. Altın fiyatları tarafında yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın yeni rekoruna yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 10 Temmuz

Haftaya düşüşle giren altın gram fiyatı 2 gündür yükselişini güçlendirerek yeni rekoruna yöneldi. Dolar/TL 33 TL'nin üzerini test ederken, ons altın 2.350-2.400 dolar bant hareketini sürdürüyor.

Altın yeni rekoruna yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 10 Temmuz

ALTIN GRAM FİYATI YENİ REKORUNA YÖNELDİ

Hafta başında yediği kar satışları sonrası ONS öncülüğünde 2470 TL düzeyine kadar gerileyen altın gram fiyatı sonraki 2 gün yükselişini güçlendirdi. Gram altın 2.500 TL psikolojik düzeyinin üzerine yerleşecek gözünü tarihi zirvesine dikti.

Altın gram fiyatı için tarihi zirve seviyesi 2.552 TL düzeyinde bulunuyor.

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Altın yeni rekoruna yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 10 Temmuz

ALTIN PİYASASI NELERİ FİYATLIYOR?

Son dönemde altın üzerinde etkili olan 2 gündem maddesi şöyle:

  • ABD'de seçim kampanyasındaki belirsizlik
  • Fed'in para politikaları
Altın yeni rekoruna yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 10 Temmuz

CITI: ONS ALTIN 3 BİN DOLARI GÖREBİLİR

  • CITI, 2025 yılı ortası için altın fiyatlarında 2.800-3.000 dolar/ons seviyesini öngördü.
  • CITI tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2.400-2.600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.
Altın yeni rekoruna yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 10 Temmuz

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.485,18
SATIŞ(TL) 2.485,47

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