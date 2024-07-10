Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
11:21
Altın yeni rekoruna yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? (10 Temmuz)
Hafta başında gelen kar satışlarının ardından gram altın fiyatı 2 bin 500 TL psikolojik düzeyinin üzerine yerleşerek yükselişini 2. güne taşıdı. ONS altın ve bir miktar da dolar/TL'den destek bulan altın gram fiyatı için 'Yeni rekor' piyasalarda konuşulmaya başladı. Altın fiyatları tarafında yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...