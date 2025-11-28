Giriş Tarihi: 28.11.2025 08:05
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 08:21
Altında son zamanların en hızlı yükselişi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son rakamlar...
Son dakika altın haberi... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin giderek güçlenmesiyle altın fiyatları yeniden atağa geçti. Altın fiyatları son bir buçuk ayın en hızlı yükselişin gerçekleştirmeye başladı. Haftanın son işlem gününde ons altın 4200 dolar seviyesini zorlamaya başlarken, gram altın yeniden 5.700 TL'nin üzerine çıktı. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 25 Kasım piyasalarda son durum...