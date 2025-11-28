Altında son zamanların en hızlı yükselişi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son rakamlar...

GRAM ALTIN İKİ HAFTA SONRA KRİTİK EŞİĞİ KIRDI

Güçlü doların desteğini alan gram altın, ons altındaki hareketlilik ile 5.700 TL barajını iki hafta sonra kırmayı başardı. Hafta içinde en yüksek 5696 TL'yi gören sarı metal, 5,728 TL'ye kadar yükseldi. Gram altın yeni günde 5.720 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.