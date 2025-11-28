Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altında son zamanların en hızlı yükselişi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son rakamlar...
Giriş Tarihi: 28.11.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 08:21

Altında son zamanların en hızlı yükselişi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son rakamlar...

Son dakika altın haberi... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin giderek güçlenmesiyle altın fiyatları yeniden atağa geçti. Altın fiyatları son bir buçuk ayın en hızlı yükselişin gerçekleştirmeye başladı. Haftanın son işlem gününde ons altın 4200 dolar seviyesini zorlamaya başlarken, gram altın yeniden 5.700 TL'nin üzerine çıktı. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 25 Kasım piyasalarda son durum...

Altın, Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin yükselmesiyle zirve yolculuğuna devam ediyor. Psikolojik seviye olan 4.000 dolar seviyesini kırmayı başaran ons altın hızla yükselişe geçti.

Dünkü işlemlerde 4.150 dolar bandında denge arayışında olan ons altın, haftanın son işlem gününde 4.200 dolar seviyesine dayandı. Gram altın ise iki hafta sonra yeniden 5.700 TL barajını geçti. İşte ayrıntılar..

ALTIN 6 HAFTANIN EN GÜÇLÜ KAPANIŞINA HAZIRLANIYOR

Haftaya 4.066 dolardan başlangıç yapan ons altın dünkü işlemlerde yaşanan dalgalanmanın ardından 13 gün sonra yeniden kritik 4.200 dolar bandını zorlamaya başladı. Yeni güne 4.190 dolardan başlayan ons, an itibarıyla 4.185 dolardan fiyatlanıyor.

4380 dolarlık rekorun ardından ons altın 1 buçuk ay sonra en güçlü haftalık kapanışını yapmaya hazırlanıyor. Ons altında haftalık yükseliş yüzde 3'e ulaşmış durumda.

GRAM ALTIN İKİ HAFTA SONRA KRİTİK EŞİĞİ KIRDI

Güçlü doların desteğini alan gram altın, ons altındaki hareketlilik ile 5.700 TL barajını iki hafta sonra kırmayı başardı. Hafta içinde en yüksek 5696 TL'yi gören sarı metal, 5,728 TL'ye kadar yükseldi. Gram altın yeni günde 5.720 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.

FİZİKİ TARAFTA SON DURUM

Haftaya 5785 TL'den başlayan gram altın Kapalıçarşı piyasasında 5900 TL'yi zorlamaya başladı. Gram altın kuyumcularda yeni günde 5.868 TL'den satılmaya başladı.

28 Kasım altın fiyatlarında son durum...

Gram Altın

Alış: 5.716,13 TL

Satış: 5.716,98 TL

Çeyrek Altın

Alış: 9.456,00 TL

Satış: 9.559,00 TL

Yarım Altın

Alış: 18.913,00 TL

Satış: 19.118,00 TL

Tam Altın

Alış: 37.709,00 TL

Satış: 38.083,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 38.293,00 TL

Satış: 38.861,00 TL

Ata Altın

Alış: 38.724,00 TL

Satış: 39.095,00 TL

Has Altın

Alış: 5.715,96 TL

Satış: 5.717,27 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 5.277,28

Satış: 5.534,53

18 Ayar Altın

Alış: 4.215,88 TL

Satış: 4.220,98 TL

14 Ayar Altın

Alış: 3.188,79 TL

Satış: 4.300,47 TL