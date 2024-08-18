Amatör ve sportif havacılara yeni havalimanı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Havaalanı yoğunluğundan etkilenmeyecek...

"HAVA KAMPÜS SAYESİNDE İNSANLI VEYA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI UÇUŞLARDA HAVAALANI YOĞUNLUĞU VE PROSEDÜRLERİNDEN ETKİLENMEYECEK"

Hava Kampüs uygulaması ile sportif ve amatör havacılığı geliştirmeyi, aynı zamanda da havalimanlarındaki trafiği hafifletmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedeflediğimiz Hava Kampüs uygulaması ile havaalanları veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda 5 bin 700 kiloya kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği vertiportları da kapsayan alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz." dedi.

Bu hava araçlarının pilotlarının iniş kalkış yapabileceği alanların sayısının artırılması sayesinde havaalanlarında uygulanan prosedür karmaşasından ve yoğunluktan etkilenmeden uçuşlarını yapabileceklerini de ifade eden Uraloğlu, bu durumun amatör havacılığın gelişmesine katkı sağlayacağını ve pilot eğitimleri için kullanılacak iniş alanlarına olan ihtiyacın ortadan kalkmasını, ayrıca dronbanlar için de park alanı fonksiyonu görmesini planladıklarını söyledi.

Hava Kampüs başvurusu yapıldığında talep edilmesi durumunda Hava Kampüsler için hava sahası tanımlanabileceğini ve tanımlanan hava sahasının içinde kalması koşuluyla, gerçekleştirilecek uçuşlar için uçuş planı sunma gereksiniminin aranmayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İlgili saha dışında gerçekleşecek uçuşlar için havacılık bilgi yayının (AIP) usulleri ve uçuş planı sunulmaya devam edilecek."dedi. Hava Kampüs için başvuruların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapılabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, bu uygulamadan önce kullanım izni verilen iniş şeritleri için tekrar başvuru yapılmasına gerek olmadığını, Genel Müdürlük tarafından o alanların Hava Kampüs olarak tanımlanacağını duyurdu.