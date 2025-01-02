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Haberler Galeri APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2025! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:54

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2025! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

Kapıcı maaşı 2025 Ocak zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Yeni yılın ilk yarısı için memur maaşlarına yapılacak yeni zam oranları açıklanıyor. 6 aylık enflasyon farkı sonrası maaşlar yeniden değerlendirilecek ve milyonlarca kamu görevlisinin maaşlarında önemli bir artış yaşayacak. Bu noktada tüm gözler bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Asgari ücret ile güncellenen yeni ve zamlı apartman görevlisi maaşı için heyecan dorukta. Peki; zamlı apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2025! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

Zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı ile güncellenecek Ocak zammı milyonlarca kamu görevlisinin gündeminde. Bilindiği kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır Peki, yeni ve zamlı Apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2025! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2025 zammını yaptığı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. Yapılan zam oranı ile beraber brüt asgari ücret 26 bin 4 liraya yükseldi.

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APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2025! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

KAPICI VE APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır.

Buna göre 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak en düşük kapıcı maaşları 26 bin 4 TL'ye yükseldi.

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2025! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

DAHA ÖNCE KAPICI - APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADARDI?

2023 (Temmuz- Aralık)

Brüt asgari ücret: 13.414,50 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 11 bin 402 TL

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2025! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 8.506,80 TL

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