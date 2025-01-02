Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
11:54
APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2025! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?
Kapıcı maaşı 2025 Ocak zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Yeni yılın ilk yarısı için memur maaşlarına yapılacak yeni zam oranları açıklanıyor. 6 aylık enflasyon farkı sonrası maaşlar yeniden değerlendirilecek ve milyonlarca kamu görevlisinin maaşlarında önemli bir artış yaşayacak. Bu noktada tüm gözler bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Asgari ücret ile güncellenen yeni ve zamlı apartman görevlisi maaşı için heyecan dorukta. Peki; zamlı apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?