APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI 2025! Memur maaş zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

Zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı ile güncellenecek Ocak zammı milyonlarca kamu görevlisinin gündeminde. Bilindiği kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır Peki, yeni ve zamlı Apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak?