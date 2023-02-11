Arama-kurtarma ekiplerinin ’gözü’ oldular! Baha ve Poyraz havada Barkan karada keşifte

BAHA 50 KİLOMETRE UZAKLIĞA KADAR UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Dikey iniş-kalkış kabiliyeti olduğu için bir piste ihtiyaç duymayan Baha, farklı saha ve arazi koşullarında başarıyla görev yapabiliyor. Yer destek merkezine 50 kilometre uzaklığa kadar uçuş gerçekleştirebilen Baha, sızdırmaz gövde yapısıyla çiseli havalarda da kullanılabiliyor, gelişmiş elektro-optik donanımlarla uzak mesafelerden yüksek kaliteli görüntü alıp aktarıyor.