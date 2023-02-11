Arama-kurtarma ekiplerinin ’gözü’ oldular! Baha ve Poyraz havada Barkan karada keşifte

HAVELSAN'ın teknik ekipleri, 10 ili etkileyen depremler sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda insansız hava ve kara araçlarıyla bölgeye intikal etti. BAHA VE POYRAZ KEŞİF-GÖZETLEME GÖREVİNDE HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız hava aracı Baha ve Poyraz dron, bölgede arama-kurtarma ekiplerine yardımcı olmak üzere keşif-gözetleme faaliyetlerinde görev aldı. GÖRÜNTÜLERİ BÖLGEDEKİ KOORDİNASYON MERKEZİYLE PAYLAŞIYORLAR Hava araçları Baha ve Poyraz, özellikle köylerde ve dağlık bölgelerde keşif-gözetleme görevleri yaparak, aldığı görüntüleri bölgedeki koordinasyon merkeziyle paylaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İHA'larla görüntü almanın zorlaştığı anlarda bulut altı uçuş yapma özelliğiyle görüntü ihtiyacını karşılayan Baha, ulaşımın mümkün olmadığı yerleşim yerlerine ilişkin ilk bilgilerin alınmasını sağladı. BAHA 50 KİLOMETRE UZAKLIĞA KADAR UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR Dikey iniş-kalkış kabiliyeti olduğu için bir piste ihtiyaç duymayan Baha, farklı saha ve arazi koşullarında başarıyla görev yapabiliyor. Yer destek merkezine 50 kilometre uzaklığa kadar uçuş gerçekleştirebilen Baha, sızdırmaz gövde yapısıyla çiseli havalarda da kullanılabiliyor, gelişmiş elektro-optik donanımlarla uzak mesafelerden yüksek kaliteli görüntü alıp aktarıyor. BARKAN DA YÜK TAŞIMA SEPETİYLE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Barkan da yük taşıma sepetiyle bölgeye sevk edildi. Barkan, ihtiyaç halinde bölgede yaralı ya da malzemesi taşınması görevlerine destek verecek. DEPREMZEDELERE GIDA, TEMEL İHTİYAÇ MALZEMESİ VE YAKIT DESTEĞİ Ataoğlu ve beraberindeki ekip, söz konusu çalışmaların yanı sıra depremzedelere gıda, temel ihtiyaç malzemesi ve yakıt desteğinde de bulunuyor. KEŞİF-GÖZETLEME ÇALIŞMALARI HAVELSAN Otonom ve Robotik Sistemler Müdürü Veysel Ataoğlu, depremden kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının talimatı doğrultusunda hızla bölgeye intikal ettiklerini söyledi. Ataoğlu, koordinasyon merkezlerinin yönlendirmeleriyle keşif-gözetleme çalışmaları yürüttüklerini belirtti.