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Haberler Galeri Arama-kurtarma ekiplerinin 'gözü' oldular! Baha ve Poyraz havada Barkan karada keşifte
Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 14:24

Arama-kurtarma ekiplerinin 'gözü' oldular! Baha ve Poyraz havada Barkan karada keşifte

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları Baha ve Poyraz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürütülen çalışmalara katılan ekiplere görüntü desteği sağladı.

Arama-kurtarma ekiplerinin ’gözü’ oldular! Baha ve Poyraz havada Barkan karada keşifte

HAVELSAN'ın teknik ekipleri, 10 ili etkileyen depremler sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda insansız hava ve kara araçlarıyla bölgeye intikal etti.

Arama-kurtarma ekiplerinin ’gözü’ oldular! Baha ve Poyraz havada Barkan karada keşifte

BAHA VE POYRAZ KEŞİF-GÖZETLEME GÖREVİNDE

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız hava aracı Baha ve Poyraz dron, bölgede arama-kurtarma ekiplerine yardımcı olmak üzere keşif-gözetleme faaliyetlerinde görev aldı.

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Arama-kurtarma ekiplerinin ’gözü’ oldular! Baha ve Poyraz havada Barkan karada keşifte

GÖRÜNTÜLERİ BÖLGEDEKİ KOORDİNASYON MERKEZİYLE PAYLAŞIYORLAR

Hava araçları Baha ve Poyraz, özellikle köylerde ve dağlık bölgelerde keşif-gözetleme görevleri yaparak, aldığı görüntüleri bölgedeki koordinasyon merkeziyle paylaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İHA'larla görüntü almanın zorlaştığı anlarda bulut altı uçuş yapma özelliğiyle görüntü ihtiyacını karşılayan Baha, ulaşımın mümkün olmadığı yerleşim yerlerine ilişkin ilk bilgilerin alınmasını sağladı.

Arama-kurtarma ekiplerinin ’gözü’ oldular! Baha ve Poyraz havada Barkan karada keşifte

BAHA 50 KİLOMETRE UZAKLIĞA KADAR UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Dikey iniş-kalkış kabiliyeti olduğu için bir piste ihtiyaç duymayan Baha, farklı saha ve arazi koşullarında başarıyla görev yapabiliyor. Yer destek merkezine 50 kilometre uzaklığa kadar uçuş gerçekleştirebilen Baha, sızdırmaz gövde yapısıyla çiseli havalarda da kullanılabiliyor, gelişmiş elektro-optik donanımlarla uzak mesafelerden yüksek kaliteli görüntü alıp aktarıyor.

Arama-kurtarma ekiplerinin ’gözü’ oldular! Baha ve Poyraz havada Barkan karada keşifte

BARKAN DA YÜK TAŞIMA SEPETİYLE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Barkan da yük taşıma sepetiyle bölgeye sevk edildi. Barkan, ihtiyaç halinde bölgede yaralı ya da malzemesi taşınması görevlerine destek verecek.

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