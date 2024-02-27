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Haberler Galeri ARTEMİS HALI halka arz talep toplama başladı! ARTMS Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:47

ARTEMİS HALI halka arz talep toplama başladı! ARTMS Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?

ARTEMİS halı halka arz talep toplama başladı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre halka arz fiyatı 25,35 TL olarak açıklanan şirket, tamamı eşit dağıtım olacak şekilde talep toplamaya başladı. Yatırımcıların gündeminde olan yeni talep için geri sayım son bulurken, şirketin katılım endeksi ve hangi bankalarda olduğu da yakından takip ediliyor. Peki, Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot veriyor, hangi bankalarda var?

ARTEMİS HALI halka arz talep toplama başladı! ARTMS Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?

Artemis Halı A.Ş halka arz başladı. SPK bülteni onayı sonrasında yatırımcılar tarafından yakında takip edilen şirketin, fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, bist kodu ve aracı kurumu gibi detayları da belli oldu. Peki, Artemis Halı A.Ş. talep toplama kaç gün sürecek, halka arz büyüklüğü nedir, hangi bankalarda var?

ARTEMİS HALI halka arz talep toplama başladı! ARTMS Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?

ARTEMİS HALKA ARZ TALEP TOPLAMA BAŞLADI!

ermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahnameye göre, Artemis Halı A.Ş. 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde, saat 10.30-13.00 aralığında talep toplamaya başladı.

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ARTEMİS HALI halka arz talep toplama başladı! ARTMS Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Artemis Halı halka arz fiyatı 25,35 TL olarak belirlendi.

ARTEMİS HALI SEMBOLÜ (BORSA KODU) NE OLACAK?

Artemis Halı'nın sembolü "ARTMS" olarak belirlendi.

ARTEMİS HALI halka arz talep toplama başladı! ARTMS Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Artemis Halı'nın halka arz büyüklüğü 507 milyon TL olarak belirlendi.

ARTEMİS HALI HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?

Artemis Halı halka açıklık oranı 28,57%'dir. Toplamda 20 milyon adet lot dağıtılacaktır.

ARTEMİS HALI halka arz talep toplama başladı! ARTMS Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?

ARTEMİS HALI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Artemis Halı katılım endeksine uygun.

ARTEMİS HALI HALKA ARZI BİREYSELE EŞİT Mİ YOKSA TAMAMI EŞİT Mİ OLACAK?

Artemis Halı halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

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