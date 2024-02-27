Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:47
ARTEMİS HALI halka arz talep toplama başladı! ARTMS Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?
ARTEMİS halı halka arz talep toplama başladı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre halka arz fiyatı 25,35 TL olarak açıklanan şirket, tamamı eşit dağıtım olacak şekilde talep toplamaya başladı. Yatırımcıların gündeminde olan yeni talep için geri sayım son bulurken, şirketin katılım endeksi ve hangi bankalarda olduğu da yakından takip ediliyor. Peki, Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot veriyor, hangi bankalarda var?