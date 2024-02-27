ARTEMİS HALI halka arz talep toplama başladı! ARTMS Artemis Halı halka arz talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?

Artemis Halı A.Ş halka arz başladı. SPK bülteni onayı sonrasında yatırımcılar tarafından yakında takip edilen şirketin, fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, bist kodu ve aracı kurumu gibi detayları da belli oldu. Peki, Artemis Halı A.Ş. talep toplama kaç gün sürecek, halka arz büyüklüğü nedir, hangi bankalarda var?