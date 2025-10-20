Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Asgari ücret kaç TL olacak? Hesaplamada gözden kaçan detay belli oldu: İşte merak edilen zam oran
Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 15:10

Asgari ücret kaç TL olacak? Hesaplamada gözden kaçan detay belli oldu: İşte merak edilen zam oran

Asgari ücret 2026 için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri 21 Ekim tarihinde bir araya gelerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu yol haritasını belirleyecek. 2025 Ocak ayında asgari ücret zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Asgari ücretin rakamının belirlenmesinde en önemli kriter enflasyon rakamları olacak. Orta Vadeli Program'daki beklentilere göre yıl sonunda enflasyon yüzde 28,5 olacak. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, asgari ücret için rakam vererek gözden kaçan kritik veriyi açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Asgari ücret kaç TL olacak? Hesaplamada gözden kaçan detay belli oldu: İşte merak edilen zam oran

Asgari ücret 2026 zam pazarlığı için sürecin başlamasına kısa bir süre kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu yarın bir araya gelecek. Asgari ücret 2026 yılında ne kadar ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

Asgari ücret kaç TL olacak? Hesaplamada gözden kaçan detay belli oldu: İşte merak edilen zam oran

ASGARİ ÜCRET İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENECEK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de bir kez daha toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret kaç TL olacak? Hesaplamada gözden kaçan detay belli oldu: İşte merak edilen zam oran

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında toplanarak görüşmelere başlıyor. Komisyon 15 üyeden oluşuyor. İşçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ 5 üye ile katılıyor. 5 üye de işveren kesimini temsilen TİSK'ten bulunuyor. Hükümet ise 5 üye ile komisyonda yer alıyor.

Asgari ücret kaç TL olacak? Hesaplamada gözden kaçan detay belli oldu: İşte merak edilen zam oran

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret belirlenirken enflasyon rakamlarını ön planda tutulacak. Orta Vadeli Programa göre, yıl sonunda enflasyon yüzde 28,5 olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi verilerindeki tahmine göre yıl sonunda yıllık enflasyon yüzde 31,77 gelecek.

Asgari ücret kaç TL olacak? Hesaplamada gözden kaçan detay belli oldu: İşte merak edilen zam oran

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Öte yandan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon rakamlarının ön plana çıkacağını ifade ederek "Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakarsak o yılın enflasyonun biraz üstünde artışlar yapılmış. Orta Vadeli Program'da yüzde 28,5'lik enflasyon öngörüsü varsa bu oranda artırılırsa 28 bin liranın üzerine çıkıyor. Bunun üzerine 5-10 puan konulursa yüzde 30-35-40 civarında olursa da 30 bin liraya yaklaşacak" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret kaç TL olacak? Hesaplamada gözden kaçan detay belli oldu: İşte merak edilen zam oran

Erdem asgari ücret hesabından gözden kaçan veriyi açıklayarak şunları söyledi:

Geçen hafta bütçe kanunu Meclis'e sunuldu. Bütçe Kanunu'nda çok ince bir detay var. Asgari ücretten vergi alınmıyor. Bu vergiyi de hükümet karşılıyor. Bütçeye bu asgari ücret vergisiyle ilgili bir pay konuldu. O payın artış oranına bakıyorsun asgari ücretin vergisini ödeyecek ya devlet o pay yüzde 2026 için yüzde 28 artırılmış. Buradan şunu çıkarabiliriz aslında asgari ücret demek ki yüzde 28 civarında artacak ki o kadar pay konulmuş.

Bu geçtiğimiz yıl yüzde 25 artırılmıştı. Asgari ücrette yüzde 30 arttı. Ya yüzde 28 ve üzerinde bir artış söyleyebiliriz. Demek ki yüzde 30-35 civarında bir artış asgari ücrette bekleyebiliriz. Bu da 28 bin lira ile 30 bin lira arasında bir rakama denk geliyor. Tabi buna komisyon karar verecek. 31 Aralık gecesine kadar bunun belirlenmesi gerekiyor.