Asgari ücret kaç TL olacak? Hesaplamada gözden kaçan detay belli oldu: İşte merak edilen zam oran

Erdem asgari ücret hesabından gözden kaçan veriyi açıklayarak şunları söyledi:

Geçen hafta bütçe kanunu Meclis'e sunuldu. Bütçe Kanunu'nda çok ince bir detay var. Asgari ücretten vergi alınmıyor. Bu vergiyi de hükümet karşılıyor. Bütçeye bu asgari ücret vergisiyle ilgili bir pay konuldu. O payın artış oranına bakıyorsun asgari ücretin vergisini ödeyecek ya devlet o pay yüzde 2026 için yüzde 28 artırılmış. Buradan şunu çıkarabiliriz aslında asgari ücret demek ki yüzde 28 civarında artacak ki o kadar pay konulmuş.

Bu geçtiğimiz yıl yüzde 25 artırılmıştı. Asgari ücrette yüzde 30 arttı. Ya yüzde 28 ve üzerinde bir artış söyleyebiliriz. Demek ki yüzde 30-35 civarında bir artış asgari ücrette bekleyebiliriz. Bu da 28 bin lira ile 30 bin lira arasında bir rakama denk geliyor. Tabi buna komisyon karar verecek. 31 Aralık gecesine kadar bunun belirlenmesi gerekiyor.