Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 15:10
Asgari ücret kaç TL olacak? Hesaplamada gözden kaçan detay belli oldu: İşte merak edilen zam oran
Asgari ücret 2026 için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri 21 Ekim tarihinde bir araya gelerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu yol haritasını belirleyecek. 2025 Ocak ayında asgari ücret zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Asgari ücretin rakamının belirlenmesinde en önemli kriter enflasyon rakamları olacak. Orta Vadeli Program'daki beklentilere göre yıl sonunda enflasyon yüzde 28,5 olacak. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, asgari ücret için rakam vererek gözden kaçan kritik veriyi açıkladı.