Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk rakam verildi, gözler işverene çevrildi: Aradaki 6-7 bin liralık fark kapanacak mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:25

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk rakam verildi, gözler işverene çevrildi: Aradaki 6-7 bin liralık fark kapanacak mı?

Asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda rakam çıkmaması üzerine TÜRK-İŞ, bir basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret zammı için bekledikleri rakamı 29 bin 583 lira olarak açıkladı. 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem gelişmeleri değerlendirerek milyonları ilgilendiren açıklamalar yaptı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk rakam verildi, gözler işverene çevrildi: Aradaki 6-7 bin liralık fark kapanacak mı?

Asgari ücret zam maratonu 10 Aralık'ta başladı. İkinci toplantı 16 Aralık, üçüncü toplantı 19 Aralık tarihinde gerçekleşti.Yapılan 3 toplantıda da herhangi bir rakam ortaya çıkmadı.Türk-İş 2025 asgari ücret rakamı için beklentilerini açıkladı. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, bu yıl ilk kez önümüzdeki yılın enflasyonunun konuşulduğunu ifade etti. 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk rakam verildi, gözler işverene çevrildi: Aradaki 6-7 bin liralık fark kapanacak mı?

GÖZLER 4. TOPLANTIDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 11:30'da bir araya geldi. Ancak beklenen rakam açıklanmadı. Herhangi bir anlaşma sağlananaması üzerine gözler 4. toplantıya çevrilirken yeni toplantının tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk rakam verildi, gözler işverene çevrildi: Aradaki 6-7 bin liralık fark kapanacak mı?

TÜRK-İŞ İLK KEZ RAKAM AÇIKLADI

Gelişmelerin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 asgari ücret için önerilerinin yüzde 45 enflasyon üzerinden yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk rakam verildi, gözler işverene çevrildi: Aradaki 6-7 bin liralık fark kapanacak mı?

YÜZDE 65'LİK BİR RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem ahaber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmeler yaparak şunları kaydetti:

Aslında gerçekleşen enflasyon rakamı bugüne kadarki bütün Asgari Ücret Tespit Komisyonlarında uygulanmış. Hangi enflasyon gerçekleşmişse onun 5 puan 10 puan üzerinde refah payı ile uygulandı. Yıl sonunda yüzde 44-45'lik bir enflasyon bekliyoruz. Bunun 10 puan üzerinde bir uygulama şeklinde bir hesapalama yapılmış. Orada da yüzde 65'lik bir rakam çıktı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk rakam verildi, gözler işverene çevrildi: Aradaki 6-7 bin liralık fark kapanacak mı?

İŞVEREN NE İSTİYOR?

Faruk Erdem dördüncü toplantıda bu işin çözülmesi lazım ifadelerini kullanarak açıklamalarına şöyle devam etti:

Alan kadar veren tarafı da düşünmek lazım. İşverenden de bir teklif gelecek öyle gözüküyor. İşveren örgütlerinden gelen açıklamalar var.Onlarında bu yıl oluşacak enflayonla önümüzdeki yıl gerçekleşecek enflasyonun bir ortalaması alınsın şeklinde talepleri var. Yüzde 35-40 aralığında bir rakam çıkıyor. 23-24 bin lira arasında bir rakama denk geliyor.

SON DAKİKA