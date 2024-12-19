ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk rakam verildi, gözler işverene çevrildi: Aradaki 6-7 bin liralık fark kapanacak mı?

İŞVEREN NE İSTİYOR?

Faruk Erdem dördüncü toplantıda bu işin çözülmesi lazım ifadelerini kullanarak açıklamalarına şöyle devam etti:

Alan kadar veren tarafı da düşünmek lazım. İşverenden de bir teklif gelecek öyle gözüküyor. İşveren örgütlerinden gelen açıklamalar var.Onlarında bu yıl oluşacak enflayonla önümüzdeki yıl gerçekleşecek enflasyonun bir ortalaması alınsın şeklinde talepleri var. Yüzde 35-40 aralığında bir rakam çıkıyor. 23-24 bin lira arasında bir rakama denk geliyor.