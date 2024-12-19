Giriş Tarihi: 19.12.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
17:25
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk rakam verildi, gözler işverene çevrildi: Aradaki 6-7 bin liralık fark kapanacak mı?
Asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda rakam çıkmaması üzerine TÜRK-İŞ, bir basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret zammı için bekledikleri rakamı 29 bin 583 lira olarak açıkladı. 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem gelişmeleri değerlendirerek milyonları ilgilendiren açıklamalar yaptı.