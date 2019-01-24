Avrasya Tüneli'nden 2018 yılında 17,5 milyon araç geçti

İşte Avrasya Tüneli'nin bugüne kadar aldığı ödüller
"EMEA Finance 'En İyi Kamu-Özel Sektör Ortaklığı' 2012, Infrastructure Journal 'En Yenilikçi Ulaşım Projesi' 2012, Thomson Reuters PFI 'En İyi Altyapı Proje Finansman Anlaşması' 2012, Euromoney 'Avrupa'nın En İyi Proje Finansman Anlaşması' 2012, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 'En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü' 2015, Uluslararası Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA) 'Yılın Projesi' 2015, Engineering News Record (ENR) '2016 Yılının En Başarılı Tünel Projesi' 2016, Kore İnşaat Mühendisleri Derneği) 'Altın Kategori - Yılın Yapı Ödülü' 2017, ABD Aydınlatma Mühendisleri Derneği (IES) 'Mimari Aydınlatma Ödülü' 2017, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 'Global Başarı Ödülleri - İnşaat Metodolojisi' 2017, New Civil Engineers (NCE) 'Bakım ve Yenileme Metodu Ödülü' 2018"