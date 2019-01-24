Avrasya Tüneli'nden 2018 yılında 17,5 milyon araç geçti

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden 2018 yılı içinde 17,5 milyon araç geçti. 2017 yılına kıyasla bu oran yüzde 14 artış gösterdi. Yıl boyunca bir gün içinde en çok geçiş ise 65 bin 799 araç ile 'Anneler Günü'nde gerçekleşti.

