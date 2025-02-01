Avrupa havacılığına Türk yönetici

İSTANBUL HAVALİMANI ÜST ÜSTE 3 YILI ZİRVEDE TAMAMLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, hava yolu ulaşımına yapılan yatırımlarla Türkiye'yi sektörde küresel ölçekte söz sahibi bir ülke haline getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin havacılık sektöründe uluslararası alandaki diğer başarılarını da anımsatan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"23 Ocak tarihinde açıklanan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı 2024 yılı raporunda da ülkemizin havacılık sektöründeki başarıları bir kez daha belgelendi. İstanbul Havalimanımız günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak üst üste 3 yılı zirvede tamamladı. Ülkemiz de günlük ortalama 3 bin 140 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı."