Avrupa’nın kalbine nostaljik tren yolculuğu! İstanbul-Paris turistik treni yarın hareket edecek

Trenin, Kapıkule–Halkalı hattında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Ülkemizden 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25'te Halkalı'dan hareket edecek. Tren, Kapıkule'den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa'nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak."