Giriş Tarihi: 05.09.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:46
Avrupa’nın kalbine nostaljik tren yolculuğu! İstanbul-Paris turistik treni yarın hareket edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV'ın Paris-İstanbul arasındaki tren seferlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Ülkemizden 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25'te Halkalı'dan hareket edecek. Tren, Kapıkule'den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa'nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak." dedi.