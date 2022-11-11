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Haberler Galeri Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?
Giriş Tarihi: 11.11.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 21:01

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

SON DAKİKA EYT HABERİ...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili yeni bilgiler verdi. Bakan Bilgin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

Bakan Bilgin’den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) yönelik düzenleme hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin’den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

EYT DÜZENLEMELERİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir.

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Bakan Bilgin’den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

Bakan Bilgin’den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak?

Bakan Bilgin’den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

"HERKESİ KAPSAYAN BİR DÜZENLEME"

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

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