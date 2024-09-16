Giriş Tarihi: 16.09.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
06:41
Bakan Ersoy'dan SABAH'a özel açıklamalar: Bir CHP klasiği ‘Ege Turizm Merkezi’ni’ engellediler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, SABAH Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, Çeşme Projesi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından sabote edildiğini söyledi. Ersoy, "kokuşmuş yapı" olarak nitelendirdiği TÜRSAB'daki yöneticilerin, orayı siyasi basamak olarak kullandığını ileri sürdü