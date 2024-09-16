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Haberler Galeri Bakan Ersoy'dan SABAH'a özel açıklamalar: Bir CHP klasiği ‘Ege Turizm Merkezi’ni’ engellediler
Giriş Tarihi: 16.09.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 06:41

Bakan Ersoy'dan SABAH'a özel açıklamalar: Bir CHP klasiği ‘Ege Turizm Merkezi’ni’ engellediler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, SABAH Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, Çeşme Projesi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından sabote edildiğini söyledi. Ersoy, "kokuşmuş yapı" olarak nitelendirdiği TÜRSAB'daki yöneticilerin, orayı siyasi basamak olarak kullandığını ileri sürdü

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Bakan Ersoy’dan SABAH’a özel açıklamalar: Bir CHP klasiği ‘Ege Turizm Merkezi’ni’ engellediler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Projesi'nin dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından sabote edildiğini söyledi. Ersoy, "kokuşmuş yapı" olarak nitelendirdiği TÜRSAB'daki yöneticilerin, orayı siyasi basamak olarak kullandığını ileri sürdü. GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında sohbet ettiğimiz Ersoy, ekonomik programın turizme etkisinden turizm geliri hedeflerine, yerel yönetimlere düşen görevlerden cemevlerine sağlanan desteklere kadar kapsamlı açıklamalarda bulundu. Ersoy, şu mesajları verdi:

Bakan Ersoy’dan SABAH’a özel açıklamalar: Bir CHP klasiği ‘Ege Turizm Merkezi’ni’ engellediler

CHP'NİN ENGEL SİYASETİ:
Bugün Çeşme'de sorun ne biliyor musunuz? Tek tip turizme ve Türk pazarına endeksli olması. Okullar kapanınca 15 Haziran'da sezon başlıyor, Ağustos'un son haftası herkes çekiliyor. Göreve geldiğimde ilk getirdiğim proje Ege Turizm Merkezleri idi. Çeşme ve Didim Etabı vardı. "Lütfen siyasileştirmeyin" dedim. Projeler siyasileştiriliyor. Peki, ne oluyor? Mahkemeler açılıyor. Bir sürü propaganda yapılıyor. Bilirkişi olumsuz rapor yazıyor. O proje belediyeye de yöre halkına da yük getirmiyordu. Arazinin 98'i kamunundu. Kapalı kapılar arkasında farklı konuşuldu, dışarı çıkınca siyasallaştırıldı. O zamanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (Tunç Soyer) resmen sabote etti. Ama destek olsalardı o proje şimdi hayata geçmişti.

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Bakan Ersoy’dan SABAH’a özel açıklamalar: Bir CHP klasiği ‘Ege Turizm Merkezi’ni’ engellediler

TURİZMCİ DİŞİNİ SIKMALI:
Hükümetin enflasyonla mücadele ve stabilizasyon çalışması çok önemli. Turizmci arkadaşlarıma "dişimizi sıkmalıyız ve dengelenmenin sağlanması lazım" diyorum. Bunun bir yükü var. Biz turizmciler olarak üstümüze düşen sabrı göstereceğiz. Ondan sonra daha güzel olacak.

TÜRKİYE... FIRSAT-RİSK:
Ülke olarak lokasyonumuz hem iyi hem de kötü. Güzellik olarak harika ama krizlere de açık. Kuzeyinde ve güneyinde savaş var. Olası bütün krizlere karşı sektörü bağışık hale getiriyoruz. Bu nasıl oluyor? Destinasyon çeşitliliği ile. En büyük silahımız THY. Bayrağımızın uçtuğu her nokta bizim için hedef destinasyon. THY, 330 noktaya direkt uçuş yapıyor. 330 noktadan da turist getireceğiz.

Bakan Ersoy’dan SABAH’a özel açıklamalar: Bir CHP klasiği ‘Ege Turizm Merkezi’ni’ engellediler

200 ÜLKEDE TANITIM:
Turizm Geliştirme Ajansı'nı kurduk. Şu anda dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke Türkiye. 200 ülkede tanıtıma başladık. Turizm sezonunu 12 aya ve 81 vilayete yayıyoruz.

KİŞİ BAŞI TURİZM GELİRİ:
Konaklama dışı harcaması fazla olan turistlere konsantre oluyoruz. Kişi başı gecelik geliri arttıracağız, nitekim öyle oldu. 2017 sonunda gecelik yabancı turist harcaması 78 dolar. Bu yılki ilk 6 aylık veri 109 dolar. 78 dolardan 109 dolara gelmiş.

Bakan Ersoy’dan SABAH’a özel açıklamalar: Bir CHP klasiği ‘Ege Turizm Merkezi’ni’ engellediler

NEDEN HER ŞEY DAHİL:
İstanbul'da, Bodrum'da her şey dahil yapılmıyor. Niye? Otel dışındaki sosyal imkânlar çeşitli. Ama Antalya'da durum değişiyor. Önemli olan sunduğunuz ürün. Şimdi Side'ye gidin, inanamayacaksınız. Gece müzeciliği yapılıyor. Aydınlatmalar tamamlandı.İnsanlar otellerinden çıkıp gece 01.00'e kadar antik şehirde dolaşmak istiyor.

BELEDİYELERE ÇAĞRI:
Yerel yönetimlerin taşın altına elini koymasını gerekiyor. Büyükşehirlere ve diğer belediyelere yazdık. "Turizm master planlarınızı acilen oluşturun. Biz destek veririz" diyoruz.

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