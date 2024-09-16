Bakan Ersoy’dan SABAH’a özel açıklamalar: Bir CHP klasiği ‘Ege Turizm Merkezi’ni’ engellediler

TURİZMCİ DİŞİNİ SIKMALI:

Hükümetin enflasyonla mücadele ve stabilizasyon çalışması çok önemli. Turizmci arkadaşlarıma "dişimizi sıkmalıyız ve dengelenmenin sağlanması lazım" diyorum. Bunun bir yükü var. Biz turizmciler olarak üstümüze düşen sabrı göstereceğiz. Ondan sonra daha güzel olacak.



TÜRKİYE... FIRSAT-RİSK:

Ülke olarak lokasyonumuz hem iyi hem de kötü. Güzellik olarak harika ama krizlere de açık. Kuzeyinde ve güneyinde savaş var. Olası bütün krizlere karşı sektörü bağışık hale getiriyoruz. Bu nasıl oluyor? Destinasyon çeşitliliği ile. En büyük silahımız THY. Bayrağımızın uçtuğu her nokta bizim için hedef destinasyon. THY, 330 noktaya direkt uçuş yapıyor. 330 noktadan da turist getireceğiz.



