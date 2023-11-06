Bakan Işıkhan’dan 5000 TL emekli ikramiyesi açıklaması! SSK-Bağkur 100. yıl emekli cumhuriyet bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

5000 TL emekli ikramiyesi Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak bir defaya mahsus ödenecek. 61 milyar lirayı geçecek bütçeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışma Meclis'ten geçti. SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında kritik açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki; 100. Yıl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, kimlere verilecek? İşte, emeklinin cumhuriyet bayramı ikramiyesinde son dakika gelişmeleri.