Bakan Kurum: Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz

'46 GÜNDE 11 İLDE 180 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATTIK'

O dönem deprem bölgesini bakanlığın bir üssü gibi kullandıklarını belirten Kurum, "46 günde neredeyse tüm dünyaya örnek olacak, eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik anlayışıyla 11 ilimizde 180 bin konutun temelini attık. Bu inançla çalışmalarımıza başladık. Hiçbir kimseyi birbirinden ayırmadık. Vatandaşımızın bizden nerede bir talebi varsa oraya koşmaya çalıştık ve vatandaşların taleplerini doğrudan kararlarımıza yansıtarak, sorunun değil çözümün aktörü olmaya gayret gösterdik" diye konuştu.

Bakan Kurum, şehirleri, ilçeleri ve köyleri ayağa kaldırmak için çalıştıklarını, bir yandan vatandaşların ihtiyacı olan tesisleri yaparken diğer yandan da kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarının devam ettiğini söyledi.