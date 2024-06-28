Bakan Özhaseki: Marmara için Mapa Şapandıra Projesi’ni gündeme aldık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri"nin tanıtımını gerçekleştirdi. Bakanlığın konferans salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısına medya kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Bakan Özhaseki, projelerin ilki olan "Türkiyedeniz" projesi hakkında bilgi verdi. Denize kıyısı olan illerin valileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Özhaseki, "Onlara Anayasa'nın 43'üncü maddesini hatırlattık. Anayasa'nın 43'üncü maddesinde 'Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır', sonra da 'Yararlanmada kamu yararı gözetilir' hükmü var. Bunu ihtar etti. Bu işi bundan sonra da zaten valilikler eliyle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"NE KADAR ZORLUK, ŞAHIS VE GRUP VARSA TEMİZLEYECEĞİZ"

Vatandaşların denize ulaşmasındaki zorlukların üstesinden geleceklerini söyleyen Bakan Özhaseki, "Ne kadar zorluk, şahıs ve grup varsa temizleyeceğiz. Yıkımlar bayram boyunca başladı. 'Bu ne kadar devam edecek' diye sorarsanız belki senelerce bitene kadar. 'Çevre Deniz İhbar Hattı' kurduk. Bu hatta da gelen ihbarları değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"100 HALK PLAJI AÇILACAK"

Bakan Özhaseki, "100 tane kadar da bakanlık olarak halk plajı açmayı düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının bizden istediği yerleri tahsis ettik. Onlar gerekli çalışmayı yapıyorlar. Halkın denizlere rahatça erişimini sağlayacak şekilde 100 tane plaj kurmayı hedefledik" şeklinde konuştu.