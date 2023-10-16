Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Banka mevduat faizi rekor tazeledi! Birikmiş parasını yatırana 32 günde 18 Bin TL! İşte banka banka aylık getiri hesaplama
Giriş Tarihi: 16.10.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 17:09

Banka mevduat faizi rekor tazeledi! Birikmiş parasını yatırana 32 günde 18 Bin TL! İşte banka banka aylık getiri hesaplama

Kıyıda köşede birikmiş parası olanlar dikkat: Banka mevduat faizi rekor tazeledi! Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişiler için güvenilir ve alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Özellikle son dönemde yaşanan banka mevduat faiz oranlarındaki ciddi artış tüm dikkatleri bu noktaya çekti. Tabi yatırım yapmadan önce farklı bankaları karşılaştırıp en uygun seçeneği bulmanız gerekiyor. Zira bankalar arasındaki rekabet nedeniyle faiz oranları sürekli güncelleniyor ve buna bağlı olarak aylık getirisi değişiyor. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve banka banka 32 günlük 500 bin TL'nin getirisi.

Banka mevduat faizi rekor tazeledi! Birikmiş parasını yatırana 32 günde 18 Bin TL! İşte banka banka aylık getiri hesaplama

Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişiler için güvenli seçenekler arasında yer alıyor. Ancak bu noktada bankaların mevduat faiz oranlarına ve vade süresine dikkat etmek gerekiyor. Size en iyi faiz getirisi sağlayacak uygun teklifi bulabilmek için farklı bankaları karşılaştırmak önem arz ediyor. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz: Diyelim ki elinizde 200 bin TL var. Bu meblağı farklı vadeli hesaplarda değerlendirmek farklı getiriler elde etmenizi sağlar. Bu sebeple tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için bankaların güncel mevduat faiz oranlarını incelemek gerekiyor. İşte banka banka 32 günlük 500 bin TL'nin getirisi...

Banka mevduat faizi rekor tazeledi! Birikmiş parasını yatırana 32 günde 18 Bin TL! İşte banka banka aylık getiri hesaplama

MEVDUAT HESABI/VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Banka mevduat faizi rekor tazeledi! Birikmiş parasını yatırana 32 günde 18 Bin TL! İşte banka banka aylık getiri hesaplama

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Bankacılık sektöründe mevduat faizleri yükselişe geçti. Gelen son dakika haberlere göre, mevduat hesaplarında sunulan faiz oranları yüzde 45'e kadar çıktı.

Bu gelişme, tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat getirisi...

Banka mevduat faizi rekor tazeledi! Birikmiş parasını yatırana 32 günde 18 Bin TL! İşte banka banka aylık getiri hesaplama

Hemen belirtelim. Aşağıda yer alan faiz oranları, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için geçerlidir.

AKBANK

%45 Faiz

ING BANK

%40 Faiz

ODEA BANK

%43 Faiz

Banka mevduat faizi rekor tazeledi! Birikmiş parasını yatırana 32 günde 18 Bin TL! İşte banka banka aylık getiri hesaplama

TEB

%42 Faiz

ANADOLU BANK

%42 Faiz

DENİZBANK

%41 Faiz

SON DAKİKA