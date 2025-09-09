Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu
Giriş Tarihi: 09.09.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 13:32

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

Son dakika haberi...Eylül ayı emekli banka promosyon kampanyaları belli oldu. Emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Kampanyalara talebin artması bankalar arasında rekabeti kızıştırdı. Rekabete giren bankalar Eylül ayı emekli promosyonu için rakamları açıkladı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi? Banka promosyonu için şartlar ne? İşte emekli promosyonu kampanyaları için merak edilen detaylar...

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

Son dakika haberleri...Eylül ayı emekli promosyonu kampanyaları için detaylar belli oldu. Bankalar eylül ayında da kampanyalarına devam etti. Bankalar tarafından açıklanan bilgilere göre emekli banka promosyonu için tavan rakamda belli oldu. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank'ın da dahil olduğu 13 banka emekli promosyonu kampanyası düzenliyor. İşte banka promosyonu için merak edilenler...

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1- 30 Eylül 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

0 TL - 9.999 TL arası ise 19.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası ise 23.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası ise 25.500 TL

20.000 TL ve üzeri ise 28.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

ONB

Emekli maaşını 30 Eylül 2025'e kadar QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca bankadan alanlar aşağıdaki fırsatlardan yararlanabilir.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 11,650 TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 15,400 TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 17,900 TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 20,400 TL promosyon

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

İŞ BANKASI

Emekli Promosyon Kampanyası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 15.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 19.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 21.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 24.000 TL

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

TÜRKİYE FİNANS

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak isteyen ve promosyon talebinde bulunan vatandaşlar, 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, yedek hesabına sahip olması ve kart harcama şartını yerine getirmesi halinde;

9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 12.000 TL'ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 17.500 TL'ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL'ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 26.000 TL'ye kadar promosyon ve bonus ödemesi yapılacaktır.

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı 15.000 TL'ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödeme!

Kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı

0 - 9.999 TL 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

DENİZBANK

Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 17.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 21.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 24.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 27.000 TL.

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

ŞEKERBANK

Kampanya emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan, mevcut 3 yıllık taahhüdü 2025 yılı içerisinde bitip taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için geçerlidir.

Buna göre maaş aralığı:

0-9.999 TL aralığında ise 20.500 TL;
10.000-14.999 aralığında ise 23.500 TL;
15.000-19.999 aralığında ise 25.500 TL;
20.000 ve üzeri ise 27.500 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

YAPI KREDİ

Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında bir aylık net geliri;

9.999 TL'ye kadar olana 12.250 TL
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 18.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 22.500 TL
20.000 TL' nin üzerinde olana 27.000 TL

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

VAKIFBANK

Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecektir.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, bu kart ile 10 ay yapacakları alışverişler için aylık 1.500 TL, toplamda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.

BANKA PROMOSYONU EYLÜL SON DAKİKA: Banka promosyonu için rekabet kızıştı! Kesenin ağzı açıldı: Rakam 30 bin lirayı buldu

TEB

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankadan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

0-10.000 TL arasında olanlara 14.000 TL,
10.000-15.000 TL arasında olanlara 17.000 TL,
15.000 TL ve 20.000 TL arasında olanlara 19.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 21.000 TL.