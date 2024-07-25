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Haberler Galeri Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde EFT kurnazlığı
Giriş Tarihi: 25.07.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 07:33

Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde EFT kurnazlığı

Kredi kullanarak konut satın almak isteyen vatandaşlar bankaların kapısını çalarken, bankalar ise vatandaştan masraf üstüne masraf kesmeye başladı. Deprem sigortası DASK ve damga vergisi gibi zorunlu olan masrafların haricinde bankalar diğer tüm alanlarda uyguladığı ücret ve aracılık ettiği sigorta bedellerinde de fahiş oranlarda artışa gitti. Konut sigortası ve hayat sigortası yaparken vatandaşın istediği sigorta şirketlerinden teklif alarak en uygun fiyatlı sigortayı tercih etme seçeneğini de elinden alan bankalar son olarak EFT ücreti de kesmeye başladı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde EFT kurnazlığı

Kredi kullanarak konut satın almak isteyen vatandaşlar bankaların kapısını çalarken, bankalar ise vatandaştan masraf üstüne masraf kesmeye başladı.

Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde EFT kurnazlığı

Deprem sigortası DASK ve damga vergisi gibi zorunlu olan masrafların haricinde bankalar diğer tüm alanlarda uyguladığı ücret ve aracılık ettiği sigorta bedellerinde de fahiş oranlarda artışa gitti.

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Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde EFT kurnazlığı

Konut sigortası ve hayat sigortası yaparken vatandaşın istediği sigorta şirketlerinden teklif alarak en uygun fiyatlı sigortayı tercih etme seçeneğini de elinden alan bankalar son olarak EFT ücreti de kesmeye başladı.

Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde EFT kurnazlığı

Kredi ile konut sahibi olmak için bankaların kapısını çalan vatandaşlar akla hayale gelmeyecek masraflarla karşı karşıya bırakılmaya devam ediliyor.

Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde EFT kurnazlığı

Bankalar yaklaşık 1 milyon TL'lik konut kredisi için 10 yıl vadeli ortalama yüzde 3.30 faiz tutarıyla vatandaştan toplam kredi geri ödemesini 4 milyon TL olarak isterken, bu da yetmezmiş gibi daha kredi kullanım aşamasında zaten yeterli parası olmadığı için bankaya başvuran vatandaşın çaresizliğini fırsata çeviriyor.

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