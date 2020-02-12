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Bankalar kantarın topuzunu kaçırmıştı... Böyle haraç kesiyorlardı!

Sabah gazetesi ekonomi yazarı bugünkü yazısında, bankaların aldığı komisyonlar, özel tarife ücretlerini kaleme aldı. Dilek Güngör, "Ekonomi yönetinin ücret ve komisyonlarına sınırlama getirdiği bankalar, kantarın topuzunu iyice kaçırmıştı. Örtülü alan da vardı, 'ye özel tarife ücreti icat eden de... Hatta esnaftan düşük ciro ücreti toplayan bile..." dedi.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 10:02
Bankalar kantarın topuzunu kaçırmıştı... Böyle haraç kesiyorlardı!

Dilek Güngör'ün yazısının tamamı;

Ekonomi yönetimi, iş dünyası ve vatandaşın sırtına binen bankaların fahiş ücret ve komisyonlarına 'dur' diyerek herkesin hayır duasını aldı. Bankalar uzun zamandır hizmet gelirlerinde kârlarının dahi üzerinde gelir elde ediyordu. Hatta öyle ki bazı bankalar işi iyice abartmıştı. Kimisinde hizmet gelirleri kredi artış hızından daha yüksekti. Yani ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeye imtina eden bazı bankalar, fahiş komisyonlarla vatandaşı bezdiriyordu. İşte bize gelen şikâyetlerden örnekler...

Gelin iş dünyasından ve vatandaşlardan gelen şikayetlerden derlediğim 10 örnekle anlatayım…

Bankalar kantarın topuzunu kaçırmıştı... Böyle haraç kesiyorlardı!

ÖRNEK 1
TAKSİYLE GİTSE DAHA UCUZ!

Fatih'teki şubesinden Avcılar'daki şubeye 100 bin TL EFT yapan vatandaştan 850 TL masraf alınmış. Düşünsenize, taksiye binip gitse belki 100-150 TL tutacak. Yeni düzenlemeyle, 100 bin TL EFT ücreti, mobil ve internet şubesinde 25 TL'yi, ATM'den 50 TL'yi, şubeden ise 100 TL'yi geçemeyecek.

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Bankalar kantarın topuzunu kaçırmıştı... Böyle haraç kesiyorlardı!

ÖRNEK 2
İHRACATA 162 $ KOMİSYON

Bir ihracatçı anlatıyor. Şirketine yurtdışından ihracat ödemeleri geliyor. Bir yurtdışından gelen döviz ödemesinden 162 dolar kesmiş. İhracatçı, iade talep etmiş. Banka kabul etmemiş.

Bankalar kantarın topuzunu kaçırmıştı... Böyle haraç kesiyorlardı!

ÖRNEK 3
KOBİ'YE ÖZEL TARİFE KESTİLER

Bir , ismini vermeyeceğim, bir bankada hesap açıyor. , hesabından KOBİ tarifesi adı altında bir para kesiyor. Hem de 522 TL…

Bankalar kantarın topuzunu kaçırmıştı... Böyle haraç kesiyorlardı!

ÖRNEK 4
ÖRTÜLÜ KOMİSYON ALIYORLAR
Bir işletme yazmış. Nefes Kredisi kullanırken BES, işyeri sigortası, müşteri EFT paketini mecburen alıyor. 1 yıl sonra hesabından tekrar sigorta ve müşteri paketi tahsil ediliyor. Bankaya itiraz edince sigorta ücretini alabilmiş. Ama EFT ve havale paketi adı altında alınan 899 TL'lik örtülü komisyonu bir türlü iptal etmiyormuş.

Bankalar kantarın topuzunu kaçırmıştı... Böyle haraç kesiyorlardı!

ÖRNEK 5
BAŞVURU ÜCRETİ VURGUNU

Bir işyeri sahibinin şikâyeti daha da vahim… Kredi başvurusu olmamasına rağmen hesap hareketlerinde 400 TL ticari kredi başvurusu ücreti görülünce meseleyi fark ediyor. , hesabından 4 kere ticari kredi teklifi adı altında toplam 400 TL para çekmiş.

Bankalar kantarın topuzunu kaçırmıştı... Böyle haraç kesiyorlardı!

ÖRNEK 6
DÜŞÜK CİRO ÜCRETİ ALAN VAR

Esnafın biri 20 yıldır çalıştığı bankanın icat ettiği ücretleri göndermiş. Cirosu düşen esnaftan 50 TL 'düşük ciro ücreti' alan , 35 TL ÖKC (yazarkasa POS) hizmet ücreti, 500 TL ticari kredi hizmet ücreti, 522 TL tarifesi ücreti kesmiş.

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