Bankaların güncel kredi faiz oranları: 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç-taşıt-konut kredisi

Kredi faiz oranları, koronavirüs salgınında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TCMB Merkez Bankası faiz kararında değişikliğe gitmezken eğitim, beyaz eşya, mobilya gibi birçok ihtiyaç için kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranları araştırmasına çıktı. Bu durum bankaların kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları merak konusu oldu. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2021 ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…