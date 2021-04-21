Bankaların güncel kredi faiz oranları: 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç-taşıt-konut kredisi

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde TCMB Merkez Bankası faiz kararı sonrasında değişikliğe gidilmediğini duyurunca çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar en düşük faizli krediyi veren bankaların araştırmasına çıktı. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklardan doğrudan etkilenen vatandaşlar bankaların sunduğu kredi paketlerine ihtiyaç duymaya devam ediyor. Buna göre; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte kredi faiz oranları 2021