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Haberler Galeri Bankaların güncel kredi faiz oranları açıklandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.04.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 14:41

Bankaların güncel açıklandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların ne kadar sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda zorlukları da beraberinde getirirken, bu süreçte bankaların kredi paketlerine olan talep arttı. Geçtiğimiz günlerde TCMB Merkez Bankası faiz kararı sonrasında değişikliğe gidilmediğini duyurunca çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar en düşük faizli krediyi veren bankaların araştırmasına çıktı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte

Bankaların güncel kredi faiz oranları açıklandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci binlerce vatandaşı ekonomik anlamda olumsuz etkilerken, bankaların uygun fiyatlı kredi paketlerine olan talep arttı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları merak konusu oldu. ne kadar? İşte 2021 ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…

Bankaların güncel kredi faiz oranları açıklandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

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Bankaların güncel kredi faiz oranları açıklandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Bankaların güncel kredi faiz oranları açıklandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

Bankaların güncel kredi faiz oranları açıklandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-konut-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

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