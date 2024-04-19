Başkan Erdoğan Irak’a gidiyor! Hedef 20 milyar dolar! Bakan Bolat açıkladı: 3 anlaşma imzalanacak

IRAK, TÜRKİYE'NİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI 3 ÜLKE OLDU

Başkan Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı ziyaretin, iki ülkenin siyasi, diplomatik ve güvenlik konuları başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerine yön vermesi bekleniyor.

Bakan Bolat, gazetecilere, söz konusu ziyaret kapsamında imzalanması planlanan ticari anlaşmalara, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ve Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın, ticari ve ekonomik ilişkiler açısından her zaman Türkiye için en önemli ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Bolat, son 10 yılda Irak'a yapılan ihracatın genel ihracat içerisindeki payının sürekli yüzde 5 ve üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke konumunda olan Irak'a her sektörden firmanın dış satım gerçekleştirdiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de 24,2 milyar dolar, geçen yıl ise 19,9 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, "Irak'a ihracatımız, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 7,2 azalarak 12,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde Irak'tan ithalatımız yüzde 31,1 düşüşle yaklaşık 7,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret dengesi ülkemiz lehine olurken, dış ticaret fazlamız geçen yıl 5,6 milyar dolar düzeyinde hesaplandı." diye konuştu.

Bolat, ihracatın 2024'ün ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 3,4 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 46,2 azalışla 835 milyon dolar olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği Irak'la yakın dönemde 15 milyar dolar, Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030'da 20 milyar dolar ihracata ulaşılması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.