Başkan Erdoğan talimatı verdi! Hız kesmek yok: Büyük Türkiye’yi inşa süreci başlıyor

Bu kapsamda toplantıda Hatay için özellikle özgün bir çalışma yapılması planlandı. Şehrin kültürel yapısının korunacağı, asrın felaketinin Türkiye Yüzyılı dayanışması ve kararlığı ile yenileceği ifade edildi. Fay hatlarının yeşil alana döndürülmesi üzerinde durulurken, başta Hatay olmak üzere tüm illerde nüfusun demografinin değişmemesine önem veriliyor. Geri dönüş projeleri yapılması planlanırken, geri dönüş projesi kapsamında "iş yerim projesi" üzerinde çalışılıyor. "Hataylılar Hatay'a" sloganı ile depremde yıkılan evlerin güvenli şekilde yapılmaları, kültürel değerlere uygun şekilde projelendirilmesi üzerine duruldu. Proje sürecinin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için koronavirüs dönemindekine benzer bir bilim kurulunun oluşturulmasının gündeme getirildiği öğrenildi.