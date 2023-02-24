Başkan Erdoğan talimatı verdi! Hız kesmek yok: Büyük Türkiye’yi inşa süreci başlıyor

Türkiye'de kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, afet yönetimi, imar planları yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğu ile halkın bilinçlendirilmesi dâhil olmak üzere her açıdan yeniden bir inşa süreci başlıyor. Sistemik bir inşa sürecine girilirken, her alanda yapılandırılma olacak. Önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'yi yeniden inşa süreci ile ilgili atılması gereken adımlar konuşuldu. Sahada teşkilatların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları da konuşuldu.