Yerli otomobil ortaya çıktı! İşte yerli otomobil tanıtımından tarihi kareler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üstlenilen yerli otomobilin tanıtımını Gebze'de gerçekleşti. . "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen tanıtıma Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geldi. TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobil resmen açıklandı. Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. Son birkaç gündür TOGG'nin sosyal medyadan paylaştığı görseller ve videolar heyecanın dozajını iyice arttırmıştı. Bugün yani 27 Aralık 2019 tarihi itibarı ile yerli otomobilin örtüsü kaldırıldı. İşte yerli otomobil böyle görünüyor. İşte yerli otomobilin tanıtım lansmanından haber ajanslarına düşen son kareler!